"زراعة الشيوخ" تناقش خطة عملها ودراسة بشأن القطن المصرى الأسبوع المقبل

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الرابع.

كما تستكمل اللجنة خلال اجتماعها، الإثنين المقبل، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي بشأن زراعة القطن المصري: التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، وذلك "بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، وفي حضور ممثلي الحكومة.

كان عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قال في تصريحات سابقة: من المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة، رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعي الزراعة والري التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أي مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعى في مصر.

وأوضح أن لجنة الزراعة تضم عددا كبيرا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة والري واستصلاح الأراضي.

وأشار إلى أن هناك عددا من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها الاستثمار الزراعى، والذى يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ستقوم اللجنة بمناقشة كل مايتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، وذلك بهدف تذليل أي عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لاسيما وأن هناك جهود كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.

وقال: "ملف تطوير التعاونيات الزراعية، سيكون من الملفات الهامة على أجندة اللجنة، بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعي، من خلال تقديم كل الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها".

أكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن من الملفات المتوقع دراستها باللجنة، فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى تعتمد على إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذي ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع.