الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح فى الموسم الجديد

محصول القمح
محصول القمح

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية عن خطة الوزارة لزراعة 4 ملايين فدان بالقمح في الموسم الجديد والتوسع في المساحات بالأراضي الجديدة وزراعة أصناف عالية الإنتاجية.

محصول القمح

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح، أن الدولة اتخذت خطوات استباقية لتوفير الاحتياجات من محصول القمح قبل زراعته، باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول في مصر، حيث تم التوسع في المساحة المنزرعة في المشروعات الجديدة مثل توشكى وغرب غرب المنيا.

وأشار التقرير إلى أن الدولة اتبعت خطة منهجية لمحصول القمح هذا العام، تشتمل على محورين أساسيين، هما: محول التوسع الأفقي: من خلال التوسع في المساحات المنزرعة، وإضافة مساحات جديدة إلى الرقعة الزراعية، ومحور التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ملائمة للتغيرات المناخية وذات إنتاجية، مع تطبيق السياسة الصنفية بناء على الأصناف التي تجود في المناطق المختلفة.

الفاقد في الإنتاج

وأضاف التقرير، أن هناك خطة لإنشاء الصوامع لتقليل الفاقد من الإنتاج، فصوامع الغلال تلعب دورًا حيويًا في توفير احتياجات مصر، وتعتبر صوامع الغلال هي المنشآت التخزينية المخصصة لتخزين الحبوب والبذور، وتعمل هذه الصوامع على المحافظة على جودة الأقماح وتأمين إمدادات مستدامة للغذاء.

وتابع: تعتبر صوامع الغلال بيئة محكمة ومناخا مُنظما، حيث يتم تنظيم درجة الحرارة والرطوبة بشكل مناسب للحفاظ على جودة الأقماح، وتحد منظومات التهوية والتبريد الموجودة في الصوامع من تشوه المحصول وتدهوره. وبذلك، يتم تأمين إمدادات قمح عالي الجودة وخالٍ من العفن والحشرات، كما أنها تساهم في الحد من الفاقد وتلف القمح الناجم عن العوامل البيئية والآفات.

وأشار التقرير إلى أنه يتم استخدام تقنيات الرصد والمراقبة المتقدمة للكشف المبكر عن أي علامات على تدهور القمح أو وجود آفات. وبذلك، يمكن اتخاذ إجراءات فورية للحد من الأضرار والحفاظ على جودة القمح المخزن.

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تقدم دعمًا فنيًا وتدريبًا للمزارعين في مجال زراعة القمح، ويتم توفير المعلومات والإرشادات حول أفضل الممارسات الزراعية وتقنيات إدارة المحاصيل، كما تقوم الحكومة بتوفير المنح والقروض المالية لتمويل شراء المعدات الزراعية والأسمدة والمبيدات، ويساعد هذا الدعم على تحسين إدارة مزارعهم وزيادة إنتاجية القمح. كما تلعب الحملة القومية للقمح دورًا هامًا في تقديم الدعم للمزارعين وتوعيتهم، وكذلك الحقول الإرشادية التي تنتشر في كل المحافظات المنوط بها زراعة القمح.

-الزراعة تعلن خطتها لزراعة الامم المتحدة مليون فدان بمحصول القمح مستهدفة هذا

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