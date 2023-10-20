الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الكشف عن كأس الدوري الإفريقي رسميا.. وموتسيبي: 24 ناديًا سيشاركون في النسخة المقبلة

كأس الدوري الإفريقي
كأس الدوري الإفريقي لكرة القدم

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، رسميًا عن كأس بطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي ستنطلق اليوم في تنزانيا.

الكأس الجديدة التي تكتسي باللون الذهبي، تم إزاحة الستار عنها في مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم، في دار السلام بتنزانيا، بحضور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وأرسين فينجر، مدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والنجم الفرنسي السابق يوري دجوركاييف.

المؤتمر الصحفي الذي عقده موتسيبي، جاء قبل ساعات من انطلاق المباراة الافتتاحية للدوري الإفريقي لكرة القدم، والتي ستجمع سيمبا التنزاني والأهلي.

وأكد باتريس موتسيبي، خلال المؤتمر الذي عُقد اليوم، أن النسخة المقبلة للدوري الإفريقي لكرة القدم، ستشهد مشاركة 24 فريقًا".

وسيحل الأهلي، ضيفًا على سيمبا، في السادسة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد (بنجامين ماكابا) بدار السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي.

وستقام منافسات الدوري الإفريقي، خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر إلى 11 نوفمبر، بمشاركة 8 أندية، هي الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي، ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، إنيمبا النيجيري.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الدوري الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي سيمبا التنزاني الاهلى

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