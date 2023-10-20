حسن شحاتة يساند فاروق جعفر فى انتخابات نادى الزمالك

شارك حسن شحاتة، نجم نادي الزمالك الأسبق والمدير الفني الأسبق في انتخابات نادي الزمالك التي تجري، اليوم الجمعة، وأعلن عن دعمه ومساندته لزميله فاروق جعفر المرشح لرئاسة نادي الزمالك.

كان نجوم الزمالك السابقون قد واصلوا الإدلاء بأصواتهم في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، خلفًا للمجلس السابق، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأدلى الثلاثي أيمن يونس وطارق يحيى، ومحمد صلاح، بصوتهم في الانتخابات التي تجرى الآن، داخل مقر النادي فى ميت عقبة.

يذكر أن هناك أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل.

انتخابات نادي الزمالك

من جهة أخرى، كان الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، قد قال إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحًا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق 20/ 10/ 2023، وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

وأضاف الدكتور عماد البناني، قائلًا:" تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيًا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادًا للجمعية العمومية للنادي".

وتابع "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارًا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

فيما كان الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد وجه الشكر لجماهير القلعة البيضاء على دعمها المتواصل للفريق خلال الفترة الماضية.

وأكد أوسوريو في تصريحات إعلامية قائلًا: "جماهير الزمالك أعتبرها الجماهير الأفضل في إفريقيا بأكملها".

وتابع: "حضور الجماهير في مباريات الزمالك يعطي طابعًا مختلفًا، وبالرغم من أنني لا أفهم لغتهم وما يرددونه، لكن أرى مردود دورهم في التحول الإيجابي لشكل الفريق وإشعال الحماس داخل كل لاعب".