حسن شحاتة ونجله يشاركان فى انتخابات نادى الزمالك (صور)

واصل نجوم الزمالك السابقون الإدلاء بأصواتهم في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، خلفًا للمجلس السابق، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وحرص المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، على المشاركة في الانتخابات، ونجله الإعلامي كريم حسن شحاتة.

كما أدلى الثلاثي طارق السيد وطارق مصطفى وأمير عبدالعزيز، بصوتهم في الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قد فتحت أبوابه في التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء، لاستقبال الأعضاء من أجل الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية.

يذكر أن هناك أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل.

حسن شحاته يشارك في انتخابات الزمالك

كريم حسن شحاته وطارق مصطفى وأمير عبدالعزيز