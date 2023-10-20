الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسن شحاتة ونجله يشاركان فى انتخابات نادى الزمالك (صور)

حسن شحاته
حسن شحاته

واصل نجوم الزمالك السابقون الإدلاء بأصواتهم في الماراثون الانتخابي لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، خلفًا للمجلس السابق، لمدة 4 سنوات مقبلة.

وحرص المعلم حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، على المشاركة في الانتخابات، ونجله الإعلامي كريم حسن شحاتة.

كما أدلى الثلاثي طارق السيد وطارق مصطفى وأمير عبدالعزيز، بصوتهم في الانتخابات.

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قد فتحت أبوابه في التاسعة صباح اليوم وتستمر حتى السابعة مساء، لاستقبال الأعضاء من أجل الإدلاء بصوتهم في العملية الانتخابية.

يذكر أن هناك أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل.

 

حسن شحاته يشارك في انتخابات الزمالك
حسن شحاته يشارك في انتخابات الزمالك
كريم حسن شحاته وطارق مصطفى وأمير عبدالعزيز
كريم حسن شحاته وطارق مصطفى وأمير عبدالعزيز
طارق السيد
طارق السيد
انتخابات نادى الزمالك حسن شحاتة انتخابات نادي الزمالك 2023 كريم حسن شحاتة انتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الزمالك طارق السيد

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