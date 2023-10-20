جمعة "تحيا مصر".. حشود في ميدان الشبان المسلمين بسوهاج لمساندة الشعب الفلسطيني

تشهد محافظة سوهاج مسيرات ضخمة لمساندة فلسطين وشعبها المرابط في غزة حيث شاركت جميع الأحزاب السياسية وأعضاء التحالف الوطني ومسيرات طلابية حاشدة لتأييد موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية، حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الأيام الأخيرة، والتنديد بجرائم إسرائيل، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ المصري.

وأدى الآلاف من أبناء محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على ضحايا قصف غزة والمستشفى المعمداني، وهتف المصلون بعد الخروج من المساجد "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين.. وقول ياسيسي واحنا معاك".

وردد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل منها “شدي حيلك يا فلسطين” وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية فيما تراه من قرارات لحماية أمن الوطن رافضين حديث الإسرائيليين عن تهجير الأهالي بقطاع غزة إلى سيناء إضافة إلى المطالبة بفتح معبر رفح لمرور المساعدات الإنسانية لهم.

فيما تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، حملة التبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والتي تنظمها الجامعة لمدة أسبوع بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسة حياة كريمة وطلاب من أجل مصر بالجامعة.

وخلال تفقده وجه النعماني بزيادة نقاط التبرع بالدم نظرًا للإقبال المتزايد للطلاب للمشاركة بالحملة بمقري الجامعة الجديد والقديم، كما وجه ايضًا بزيادة عدد الساعات المخصصة للتبرع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وسعي الدولة المصرية إلى التخفيف من معاناة سكان القطاع، سواء بتحركات دبلوماسية أو مساعدات من مؤسسات المجتمع المدني أو تبرعات من المواطنين وطلبة الجامعات.

وأكد النعماني انه منذ الإعلان عن الحملة وهناك تفاعل كبير من كافة منسوبي الجامعة، لتقديم الدعم والمشاركة في التبرع والتضامن إنسانيًا لمساندة الشعب الفلسطيني الشقيق، مضبفًا ان الحملة شهدت اليوم تزايد مضاعف في الأعداد وخاصة عقب القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لإصابة ووفاة المئات من المدنيين.

مظاهرات محافظة سوهاج لدعم القضية الفلسطينية

مظاهرات محافظة سوهاج لدعم القضية الفلسطينية

مظاهرات محافظة سوهاج لدعم القضية الفلسطينية

مظاهرات محافظة سوهاج لدعم القضية الفلسطينية

مظاهرات محافظة سوهاج لدعم القضية الفلسطينية

مظاهرات محافظة سوهاج لدعم القضية الفلسطينية