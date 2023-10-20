ممدوح عباس يشارك فى انتخابات الزمالك ويعلن دعمه للقائمة الموحدة

شارك ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في انتخابات القلعة البيضاء التي تجري اليوم، وأعلن عن دعمه للقائمة الموحدة.

انتخابات نادي الزمالك

وفي السياق، قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحًا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

ممدوح عباس في انتخابات الزمالك

ممدوح عباس في انتخابات الزمالك