الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ممدوح عباس يشارك فى انتخابات الزمالك ويعلن دعمه للقائمة الموحدة

ممدوح عباس في انتخابات
ممدوح عباس في انتخابات الزمالك

شارك ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق في انتخابات القلعة البيضاء التي تجري اليوم، وأعلن عن دعمه للقائمة الموحدة.

انتخابات نادي الزمالك

وفي السياق، قال الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحًا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠/ ١٠/ ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

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حسن شحاتة ونجله يشاركان فى انتخابات نادى الزمالك (صور)

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حسن صقر يدلي بصوته في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

 

ممدوح عباس في انتخابات الزمالك
ممدوح عباس في انتخابات الزمالك
ممدوح عباس في انتخابات الزمالك
ممدوح عباس في انتخابات الزمالك
ممدوح عباس في انتخابات الزمالك
ممدوح عباس في انتخابات الزمالك
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