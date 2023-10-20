الآلاف أمام المنصة دعمًا لقرارات الرئيس السيسى بشأن القضية الفلسطينية (صور)

تواصل توافد الآلاف من المواطنين على منطقة النصب التذكاري في مدينة نصر، لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في قراراته بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وتعالت الهتافات المؤيدة لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية، وأشادوا بدوره في دعم الشعب الفلسطيني، مرددين بعض الهتافات: "غزة غزة رمز العزة" و"على القدس رايحين شهداء بالملايين".

جاء ذلك لبدء الوقفات الاحتجاجية للتضامن مع أهل غزة، والتنديد بالاحتلال الصهيوني والاعتداءات المتكررة والتي من ضمنها قصف المستشفى الأهلي المعمداني، ورفع المواطنون أعلام مصر وبجانبها علم فلسطين لإعلان تضامنهم مع القضية الفلسطينية.

“أمناء الحوار الوطني” يدعون للاحتشاد دعمًا لفلسطين

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، أنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسمًا لاعتداءات دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدًا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وأوضح مجلس الأمناء أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة واضحة للجميع بأن شعب مصر يقف صفًا واحدًا دفاعًا عن أمن ومصالح وطنه.

الآلاف أمام المنصة دعما لقرارات الرئيس السيسي

الآلاف أمام المنصة دعما لقرارات الرئيس السيسي