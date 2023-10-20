"تسقط إسرائيل" هتافات أهالى أسيوط فى مظاهرة دعم فلسطين وتأييد قرارات الرئيس

أطلق متظاهرو محافظة أسيوط هتافات "تسقط تسقط إسرائيل" حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية ولافتات كتب عليها كلنا فداء للأقصى.

هذا وقد تظاهر الآلاف من أبناء محافظة أسيوط "على أنغام أنا دمي فلسطيني" بميدان المجذوب بوسط مدينة أسيوط ضد العدوان السافر الذي حدث من العدوان الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين هتافات "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

وشهد ميدان المجذوب بوسط مدينة أسيوط تجمع الآلاف من أهالي المحافظة، رافعين أعلام دولة فلسطين والأعلام المصرية، منددين بما يحدث من قبل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ووقوع المئات من الشهداء.

وردد المتظاهرون الهتافات "لا لا للتهجير" وبالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" كما فوض المتظاهرين الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل أزمة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على المدنيين.

وعبر المتظاهرين عن رفضهم الكامل لكافة محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مؤكدين أن فلسطين عربية ولن نسمح بالتفريط في شبر واحد من الاراضي الفلسطينية.

وأكد المتظاهرون أنهم خلف قيادتهم السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القرارات وخاصة القضية الفلسطينية والتي تعد أهم القضايا العربية.

​​​​​​النائب ياسر عمر: كلنا اليوم نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى داعمين للقضية الفلسطينية

وقال النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إننا جميعا نقف اليوم خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيدين وداعمين لكافة القرارات.

وأوضح النائب ياسر عمر أن الشعب المصري لديه الثقة الكاملة في قيادته السياسية ونقف دائما خلف القيادة السياسية ونفوضها في اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لدعم القضية الفلسطينية معلنين رفضنا الكامل بما تسعي إليه الحكومة الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني.

مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط

مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط

مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط

مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط