الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تسقط إسرائيل" هتافات أهالى أسيوط فى مظاهرة دعم فلسطين وتأييد قرارات الرئيس

مظاهرة دعم فلسطين
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط

أطلق متظاهرو محافظة أسيوط هتافات "تسقط تسقط إسرائيل" حاملين الأعلام المصرية والفلسطينية ولافتات كتب عليها كلنا فداء للأقصى.

هذا وقد تظاهر الآلاف من أبناء محافظة أسيوط "على أنغام أنا دمي فلسطيني" بميدان المجذوب بوسط مدينة أسيوط ضد العدوان السافر الذي حدث من العدوان الإسرائيلي ضد أبناء فلسطين، رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية مرددين هتافات "لا لا للتهجير" و"بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

وشهد ميدان المجذوب بوسط مدينة أسيوط تجمع الآلاف من أهالي المحافظة، رافعين أعلام دولة فلسطين والأعلام المصرية، منددين بما يحدث من قبل العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين ووقوع المئات من الشهداء.

وردد المتظاهرون الهتافات "لا لا للتهجير" وبالروح بالدم نفديكي يا فلسطين" كما فوض المتظاهرين الجيش المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لحل أزمة القضية الفلسطينية ووقف العدوان على المدنيين.

وعبر المتظاهرين عن رفضهم الكامل لكافة محاولة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم مؤكدين أن فلسطين عربية ولن نسمح بالتفريط في شبر واحد من الاراضي الفلسطينية.

وأكد المتظاهرون أنهم خلف قيادتهم السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القرارات وخاصة القضية الفلسطينية والتي تعد أهم القضايا العربية.

​​​​​​النائب ياسر عمر: كلنا اليوم نقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى داعمين للقضية الفلسطينية

وقال النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إننا جميعا نقف اليوم خلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤيدين وداعمين لكافة القرارات.

وأوضح النائب ياسر عمر أن الشعب المصري لديه الثقة الكاملة في قيادته السياسية ونقف دائما خلف القيادة السياسية ونفوضها في اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات لدعم القضية الفلسطينية معلنين رفضنا الكامل بما تسعي إليه الحكومة الإسرائيلية بتهجير الشعب الفلسطيني.

مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
مظاهرة دعم فلسطين فى اسيوط
متظاهري محافظة أسيوط تسقط تسقط إسرائيل الاعلام المصرية والفلسطينية كلنا فداء الاقصي محافظة أسيوط انا دمي فلسطيني

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: انطلاق امتحانات محو الأمية دورة أكتوبر لـ7111 متقدمًا

محافظ أسيوط: متابعة تنفيذ مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتطهير مخرات السيول

الآلاف يتظاهرون فى ميدان المجذوب وسط مدينة أسيوط دعمًا لغزة

محافظ أسيوط يتابع توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية الملحقة بها

محافظ أسيوط: فرش التربة الزلطية بعدة طرق بالقوصية تمهيدًا لرصفها

طلاب جامعة أسيوط ينظمون وقفة تضامنية ردًا على الانتهاكات في غزة

حملة لإزالة الإشغالات من محيط مجمع مواقف الأزهر بأسيوط

جامعة أسيوط تعلن دعمها لقرارات الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال فى غزة

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

ما دلالات حديث جوتيريش عن السيادة المصرية من أمام معبر رفح؟ (صور)

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

مظاهرات اليوم الجمعة بث مباشر تضامنا مع غزة وفلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

أين ذهبت الإنسانية؟

د هند جاد

يا وحدك

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟