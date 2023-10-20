قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش: إننا علينا أن نتغلب على كل العراقيل الموجودة، وأن ننخرط بشكل أكثر مع الأمريكيين والإسرائيليين حتى نستطيع إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدا ضرورة الاستمرار في دعم أهل غزة وإحضار مزيد من الشاحنات.

جوتيريش: يجب أن ندرك أهمية المؤسسات المصرية وجهدها فى إدخال مساعدات إلى غزة

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمة قبل مغادرته معبر رفح قبل قليل: رأينا العديد من الشاحنات يقوم بقيادتها مصريون، ويجب أن ندرك أهمية المؤسسات المصرية وما تبذله من جهد من أجل إدخال تلك المساعدات إلى غزة، وهو أمر مهم بالنسبة للولايات المتحدة.