الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جوتيريش: يجب أن تصل قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بأسرع وقت ممكن

جوتيريش
جوتيريش

رد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوينو جوتيريش على عدم مرور وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة رغم الجهود الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال جوتيريش لقناة "القاهرة الإخبارية": "هذه منطقة حرب وهناك حدود نحاول توسيعها من أجل مساعدة أهل غزة ونمرر تلك الشاحنات إلى غزة".

وأضاف: "لكي نختصر تلك القصة يجب أن تصل قافلة المساعدات الأولى إلى غزة بأسرع وقت ممكن, وأن نضمن أن هذه القافلة لن تكون الأخيرة".

جوتيريش: الوقت يمر على أهل غزة بصعوبة 

وأكد أن الوقت يمر على أهل غزة بصعوبة، حيث إنهم يعيشون بلا وقود وماء، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتم إطلاق سراح الأسرى، والتأكيد على مرور تلك الشاحنات من أجل المساعدات الإنسانية.

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