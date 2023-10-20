الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل هدفها إحداث أكبر عدد من الخسائر وإبادة المدنيين بغزة

غزة
غزة

قالت الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية إننا أمام مشهد غير مسبوق من التصعيد في الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدة أن فلسطين تواجه نكبة جديدة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تمارس عدوانًا وحشيًا ضد الفلسطينيين

وأضافت أبو سكين في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن إسرائيل تمارس عدوانًا وحشيًا ضد الفلسطينيين من قصف للأهداف المدنية الذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "حتى إسرائيل نفسها تكبدت خسائر كبيرة يوم 7 أكتوبر" مشيرة إلى أن الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركات المقاومة لذلك تم توجيه انتقادات كبيرة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه إذا كانت حماس موجودة في غزة فهذا لا يعني إبادة كل المدنيين هناك، مؤكدة أن تركيز إسرائيل هو إحداث أكبر عدد من الخسائر وإبادة المدنيين وارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

الصراع العربي الاسرائيلي فلسطين إسرائيل غزة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

مسيرة حاشدة تخرج من الجامع الأزهر دعمًا للقضية الفلسطينية (فيديو)

كريم فهمى يشارك فى الوقفة التضامنية مع أهل غزة فى المنصة

الأكثر قراءة

"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

"الداخلية" تؤمّن التظاهرات الرافضة لتهجير الفلسطينيين في مختلف الميادين

أعضاء الحركة المدنية يتوافدون على ميدان مصطفى محمود لتأييد قرارات الرئيس ودعم غزة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدًا

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

صور

من أمام معبر رفح.. أمين الأمم المتحدة يعلن بدء دخول المساعدات إلى غزة

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلى بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟