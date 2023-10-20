أستاذ علوم سياسية: إسرائيل هدفها إحداث أكبر عدد من الخسائر وإبادة المدنيين بغزة

قالت الدكتورة حنان أبو سكين أستاذ العلوم السياسية إننا أمام مشهد غير مسبوق من التصعيد في الصراع العربي الإسرائيلي، مؤكدة أن فلسطين تواجه نكبة جديدة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تمارس عدوانًا وحشيًا ضد الفلسطينيين

وأضافت أبو سكين في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن إسرائيل تمارس عدوانًا وحشيًا ضد الفلسطينيين من قصف للأهداف المدنية الذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابعت: "حتى إسرائيل نفسها تكبدت خسائر كبيرة يوم 7 أكتوبر" مشيرة إلى أن الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركات المقاومة لذلك تم توجيه انتقادات كبيرة للجيش الإسرائيلي.

وأشارت إلى أنه إذا كانت حماس موجودة في غزة فهذا لا يعني إبادة كل المدنيين هناك، مؤكدة أن تركيز إسرائيل هو إحداث أكبر عدد من الخسائر وإبادة المدنيين وارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني.