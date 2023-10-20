الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحركة المدنية تعلن انتهاء وقفتها الاحتجاجية بمسجد مصطفى محمود

مظاهرات مصطفى محمود
مظاهرات مصطفى محمود

أعلنت الحركة المدنية عن انتهاء وقفتها الاحتجاجية أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والتي انطلقت عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاحتلال الصهيوني وإعلان التضامن مع أهل فلسطين.

وطالب المتظاهرون بـ ساحات مسجد مصطفى محمود بفتح معبر رفح لدخول الإغاثات لأهل غزة، ووقف قتل الأطفال.

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أمناء الحوار الوطني

وجه مجلس أمناء الحوار الوطني، الدعوة لكل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة، أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر، حيث اعتبر فى بيان صادر عنه أن احتشاد كل أطياف الشعب المصري في هذا المكان هو رسالة مهمة في الذكري الـ 50 لهذا النصر لكل من يهمه الأمر.

وأضاف مجلس أمناء الحوار الوطني في بيانه، إنه إزاء التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، قلب قضايا الأمة العربية، ورفضًا حاسما لاعتداءت دولة الاحتلال الهمجية على أشقائنا الفلسطينيين في غزة الأبية والضفة الصامدة، وتأكيدا لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها، فإن مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والنقابية والأهلية والشبابية والشعبية، يدعو كل أبناء مصر لحشد شعبي كبير بعد صلاة يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

مظاهرات مصطفى محمود
مظاهرات مصطفى محمود
مظاهرات مصطفى محمود
مظاهرات مصطفى محمود
مظاهرات مصطفى محمود
مظاهرات مصطفى محمود
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