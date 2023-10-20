بمسجد المرسى أبى العباس.. المواطنون بالإسكندرية يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

أدى العشرات من المواطنين في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، صلاة الغائب، من مسجد المرسي أبوالعباس، على الشهداء الفلسطينيين نتيجة الاعتداءات الغاشمة التى يشنها الاحتلال الإسرائيلي علي المستشفيات والمنازل في قطاع غزة، كما أعلنت مديرية الأوقاف أسماء المساجد التى تقوم بها صلاة الغائب، بعد صلاة الجمعة على شهداء غزة.

الرسول أمرنا بالدفاع عن الوطن

جاءت خطبة الجمعة بمسجد المرسي أبوالعباس، أن الرسول الكريم أمرنا بالدفاع عن الوطن ومن مات أثناء ذلك فهو شهيد، وأن العدو جبان يريد النيل من الوطن ومن الإسلام، وأوجه رسالة لإخواننا المستضعفين لا تخافوا ولا تحزنوا وأبواب الجنة مفتوحة لكم، وأرض فلسطين من قديم الأزل لكم والله يؤيدكم، ورسالة إلى العدو لن يفلتكم الله لحظة ولكنك جبان وانك تكتب نهايتك بيدك، واليكم أن تأخذوا أسباب النصر، علينا إخوة المؤمنين أن نعد العدة ضد عدونا.

الإعلان عن مساجد لتأدية صلاة الغائب

كانت قد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية أن يؤدي قيادات وزارة الأوقاف صلاة الغائب في أكثر من "120" مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم 20 أكتوبر 2023م، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم.

وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم.

وتمت صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين في خمسة مساجد كبرى بالإسكندرية سيدي أبي العباس المرسي بمنطقة بحري حي الجمرك، بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ومسجد علي بن أبي طالب بسموحة بحضور الشيخ هاشم سعد الفقي مدير الدعوة، ومسجد المعمورة الشاطئ بحضور الشيخ علي محمد البنا مدير إدارة أوقاف المنتزة، ومسجد سيدي ياقوت العرش بميدان المساجد ببحري بحضور الشيخ الانصاري محمد عمارة مدير إدارة أوقاف الجمرك، ومسجد المتيم بالشلالات بحضور الشيخ محمد أبوزيد مدير إدارة أوقاف وسط.

صلاه الغائب

صلاه الغائب

صلاه الغائب

صلاه الغائب

صلاه الغائب