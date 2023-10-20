الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الإيطالي: نسعى لتجنب امتداد الصراع إلى لبنان

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن بلاده تعمل على تجنب امتداد الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى لبنان.

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خطر امتداد الصراع إلى لبنان موجود
 

وقال تاياني في تصريح أودردته وكالة الأنباء الإيطالية أكي، "خطر امتداد الصراع إلى لبنان موجود، ونحن نعمل على ضمان عدم حدوث ذلك"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة زيارة إلى تونس، والتي كانت مقر لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنوات عديدة، أملا أن يكون لها دور كصانع سلام.

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وعلى جانب آخر، قالت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إن كافة الدلائل تُشير إلى أن إسرائيل تسعى لاحتلال كامل الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها إلى مصر والأردن.

وأوضحت أن الدول الغربية بدأت ضغوطا غير عادية على القاهرة لفتح حدودها وإعادة توطين سكان قطاع غزة في شبه جزيرة سيناء، وسط توقعات بأن يتبع هذا مطالب مماثلة في الضفة الغربية، وذلك ضمن مخطط تدمير مبدأ حل الدولتين.

وأوضحت المجلة أن القصف على هذا النطاق، فضلًا عن الأمر بإخلاء شمال غزة، وقرار إسرائيل بقطع إمدادات المياه والكهرباء عن غزة، يتزامن مع هدف إفراغ القطاع إلى حد كبير من سكانه الفلسطينيين، وهذا يتوافق مع هدف أوسع نطاقًا. 

وتابعت أن الهدف الإسرائيلي طويل الأمد يتمثل في الاحتلال التدريجي أو السيطرة على كامل الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون ويسكنونها عادة، ويطالب العرب بإقامة دولة فلسطينية عليها.

وأضافت أن كافة المحاولات الغربية فشلت في إقناع العرب بأنه بمجرد إجلاء الفلسطينيين من غزة سوف يُسمح لهم بالعودة إلى الأراضي التي يطالبون بها، لأن كابوس التهجير عام 1948 لا يزال يطارد العرب والفلسطينيين، فبعد ما يقرب من 75 عًاما لا تزال مخيمات الفلسطينيين في الأردن ولبنان قائمة، ولا يزال الفلسطينيون في دول الشتات يطالبون بحق العودة ولكن دون جدوى.

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تاياني الإسرائيليين الفلسطينيين لبنان

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