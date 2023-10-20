دعم الرئيس والقوات المسلحة ورفض التهجير.. أبرز رسائل مجلس النواب تجاه القضية الفلسطينية

بعث مجلس النواب عددًا من الرسائل بشأن دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتفويضه فيما يلزم لحماية الأمن القومي المصري.

وجاءت أبرز هذه الرسائل كالتالي:

مجلس النواب يؤكد دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة ما هو إلا تجسيد لما يدور بضمير كل مواطن مصري.

مصر ترفض بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية وضياع للحق الفلسطيني، وتؤكد أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف فحدود مصر الشرقية خط أحمر.

استهداف مستشفى المعمداني في غزة جريمة نكراء تضاف إلى السجل المشين للاحتلال الإسرائيلي، ومصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني تخفيفًا لمعاناة الشعب الفلسطيني والمشهد المأساوي الحالي ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية فهي لا تسقط بالتقادم وستظل تبعث فينا عزمًا لا يلين بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

مجلس النواب يناشد البرلمانات العربية التحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية لإطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي والضمير الإنساني.

الجلسة الطارئة لمجلس النواب

ووافق مجلس النواب خلال جلسته الطارئة أمس، على إرسال برقية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتعبير فيها عن دعم المجلس الكامل وتأييده له وللقوات المسلحة المصرية في كل ما يتخذونه من خطوات لتأمين الأمن القومي المصري.

كما وافق مجلس النواب على إرسال رسالة إلى الاتحاد البرلماني الدولي باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن موقف مجلس النواب المصري من الانتهاكات الإسرائيلية الحالية على الأراضي الفلسطينية.