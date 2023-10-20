"دعم من القلب".. أطفال مصر يرسمون علم فلسطين على وجوههم (صور)

تداول رواد السوشيال ميديا صورا لأطفال مصريين يرسمون علم فلسطين على وجوههم دعما وتضامنا مع شهداء غزة.

ويرصد "الدستور" في هذا التقرير صور ومنشورات أطفال مصر الداعمين لأهالي غزة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

"جانبًا إلى جنب ودعم من القلب" أطفال مصر يدعمون غزة (صور)

وظهر الأطفال المصريين في مجموعة من الصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهم يرسمون علم فلسطين.

"جانبًا إلى جنب ودعم من القلب" أطفال مصر يدعمون غزة (صور)



وعلّق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر "فيسبوك" بالقول: "من أطفال مصر إلى أبطال فلسطين، أطفال فلسطين مثلي، لكنَّهم يحرمون من اللعب والضحكات والمكان الآمن والحياة الهادئة، لذلك أتحدث عنهم الآن".

وعلَّق آخر بالقول: "أطفال مصر يتضامنون مع أطفال غزة. فلسطين عربية، فعليكم تعريف أولادكم بأن إسرائيل كيان صهيوني محتل وليست دولة، وأن القدس للمسلمين والمسجد الأقصى هو دين وعقيدة للمسلمين، ولا يمكن التنازل عنه".

"جانبًا إلى جنب ودعم من القلب" أطفال مصر يدعمون غزة (صور)

وعلق آخر: "أطفال مصر يدعمونكم من القلب ويقولون لكم فلسطين حرة.. غزة في القلب".