نقابة الصحفيين العراقيين تنظم وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني وسط بغداد

نظمت نقابة الصحفيين العراقيين اليوم الجمعة، وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني في وسط العاصمة العراقية بغداد، بحضور رئيس اتحاد الصحفيين العرب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين.

استنكار استهداف المدنيين العزل

وأكد الصحفيون وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء، تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرين استهداف المدنيين العزل وطواقم الدفاع المدني والصحفيين والإعلاميين من قبل جيش الاحتلال.

وعلى جانب آخر، كانت قد قالت نقابة الصحفيين العراقيين، إن استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عمل مرفوض محليا ودوليا.

وعدت نقابة الصحفيين العراقيين، استهداف منزل الكاظمي بأنه سابقة خطيرة تعرض أمن العراق واستقراره للخطر.

وقالت النقابة في بيان لها الأحد الماضي: "ندين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ليلة أمس وذلك باستهداف منزله داخل المنطقة الخضراء في سابقة خطيرة تعرض أمن العراق واستقراره للخطر".

وأكدت أن "هذا العمل المرفوض محليا ودوليا ويسيء للعراق ومكانته واستقلاله في الوقت الذي يسعى فيه الحكماء من اصحاب القرار الى إعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون وبما يعزز الاستقرار والأمن والازدهار لشعب العراق".

ودعت نقابة الصحفيين العراقيين، الجميع إلى "التهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار وراء محاولات عودة البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار".

وبعد نجاته من محاولة اغتيال فاشلة "بواسطة "طائرة مسيّرة مفخّخة" استهدفت فجر اليوم الأحد مقرّ إقامته في بغداد، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمة مسجلة وجهها إلى كافة العراقيين، أن الصواريخ الجبانة والمسّيرات لا تبني الأوطان.

كما شدد على أنه بخير، ولم يصبه أي أذى إثر استهداف منزله، مضيفا أن القوات الأمنية تعمل على حماية البلاد.

وأشار إلى أن بناء الأوطان لا يتم إلا عبر احترام مؤسسات الدولة.