سلافوى جيجيك يصف معرض فرانكفورت للكتاب بـ"الفضيحة" بعد تهميشه للفلسطينيين

يواجه منظمو معرض فرانكفورت الدولي للكتاب انتقادات متزايدة بعد إلغاء جائزة المؤلفة الفلسطينية عدنية شبلي بسبب الحرب بين فلسطين وإسرائيل.

الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك

وفي خطاب ناري، خلال حفل الافتتاح يوم الثلاثاء، وصف الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك إلغاء الجائزة المقررة مسبقًا للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي عن روايتها "تفصيل ثانوي" بأنه "فضيحة"، ذلك الإلغاء اضطر الكاتبة إلى إلغاء جميع مشاركاتها في معرض الكتاب.

وقال جيجيك: لقد صُدمت عندما علمت بإلغاء حفل توزيع الجائزة المقدمة لعدنية شبلي، وهو القرار الذي اعتبره فضيحة، نحن هنا نقترب من مفارقات ثقافة الإلغاء، كل ما تفعله ثقافة الإلغاء هو استبعاد أولئك الذين لا يتناسبون مع مفهومك عن التنوع.

وحث خطاب جيجيك على إجراء مناقشات وردود أفعال أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل وفلسطين، وتابع: لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية، يجب على المرء أن يدافع عن الحقوق الفلسطينية ويحارب معاداة السامية.

معرض فرانكفورت للكتاب

وعلّق مدير معرض الكتاب يورجن بوس بصعوده إلى المسرح قائلًا: إنها حرية الكلمة وعلينا أن نترك هذه الحرية كما هي، وهذا مهم بالنسبة إلي، أعتقد أنني أستطيع التحدث نيابة عن هذا المجتمع، نحن ندين الإرهاب، نحن بشر ونفكر من الناحية الإنسانية على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن حفل الافتتاح عادة ما يكون خفيفًا يتضمن كلمات لكبار الشخصيات والمؤلفين الضيوف، فإنه هذا العام شهد أجواء مشحونة بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر في الأراضي الفلسطينية.

في يوم الأربعاء الماضي، أصدر بوس بيانًا نيابة عن معرض الكتاب أدان فيه هجوم حماس في إسرائيل، وقال إنه تم التخطيط لأحداث خاصة لجعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض فرانكفورت.

انسحاب من المعرض

ورداً على ذلك، انسحب عدد متزايد من الهيئات الدولية، وجمعية الناشرين الإندونيسيين، التي أعلنت أيضًا أنها لن تحضر وقالت في بيان إن "قرار الجهة المنظمة لمعرض فرانكفورت للكتاب بالانحياز فقط إلى طرف ما قوض مُثُل الحوار والجهود المبذولة لبناء التفاهم المتبادل، إن الوقوف إلى جانب إسرائيل مع نسيان معاناة الشعب الفلسطيني هو بمثابة قراءة كتاب واحد فقط لتشعر وكأنك تفهم العالم كله، ويبدو أن توسيع المشاركات الإسرائيلية في معرض الكتاب مع إلغاء جوائز الكتاب الفلسطينيين يعكس توسع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية".

كما أعلنت هيئة الشارقة للكتاب في الإمارات العربية المتحدة، وجمعية الناشرين الإماراتيين، بالإضافة إلى اتحاد الناشرين العرب في مصر، انسحابهم يوم السبت. ومن المقرر أن يستمر معرض فرانكفورت الدولي للكتاب حتى يوم الأحد.