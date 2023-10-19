تعرف على الدول العربية المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب (صور)

يشارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بدورته الحالية العديد من الدول العربية التي اعتادت على المشاركة كل عام، سواء من خلال المؤسسات الرسمية أو دور النشر الخاصة، ولم تتراجع أيا منهم عن المشاركة هذا العام حسبما أثير على مواقع التواصل بإعلانهم مقاطعة المعرض، بعد تصريحات أحد المسئولين فيه عن دعم المعرض للكيان الصهيوني ضد فلسطيين على خلفية الأزمة الأخيرة القائم حاليا بين الكيان الصهيوني، وقطاع غزة، ومحاولات اسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جناح قطر

الدول العربية المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب

من بين الدول العربية التي تتواجد في معرض فرانكفورت للكتاب: "السعودية، الإمارات، سلطنة عمان، مصر، سوريا، قطر" وغيرهم، ويشاركون بمؤسساتهم الرسمية مثل بمركز أبو ظبي للغة العربية، ومركز أبو ظبي الدولي للكتاب، ومبادرة ترجم، ومنتدى أبو ظبي للسلم، وإمارة الشارقة، وإمارة دبي، وجامعة حمد بن خليفة، ووزارة الثقافة بسلطنة عمان، ووزارة الثقافة السعودية، ودار الكتب، والهيئة العامة للكتاب، وغيرهم الكثير من المشاركات الرسمية.

ديوان الثقافة

كما يشارك في المعرض العديد من دور النشر العربية التابعة لاتحاد الناشرين العرب، ودور النشر المصرية، التابعة لاتحاد الناشرين المصريين، الأمر الذي يؤكد عدم مقاطعة هذه الدول والناشرين العرب لمعرض فرانكفورت للكتاب كما دعوا من خلال البيانات التي تصدرت عن بعض المؤسسات تعلن مقاطعاتها لمعرض فرانكفورت للكتاب.

سلطنة عمان

الإمارات ابو ظبي

وتراجعت إدارة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عن تصريحاتها حول الأزمة الأخيرة، وإعلانها دعمها للكيان الصهيوني في حربهم ضد الشعب الفلسطيني، بعدما أثير جدلاً كبيرًا حول تلك التصريحات، التي وجهها العديد من الكتاب والمبدعين والناشرين بإعلانها المقاطعة للمعرض.

ابو ظبي

سلطنة عمان

يقول يورجن بوس، مدير فرانكفورتر بوخميسي: "لقد تأثر الملايين من الأبرياء في إسرائيل وفلسطين بهذه الحرب الرهيبة، وأود أن أؤكد مرة أخرى أن تعاطفنا معهم جميعًا، يرمز معرض فرانكفورت للكتاب إلى اللقاء السلمي بين الناس من جميع أنحاء العالم منذ بداياته، كان معرض الكتاب دائمًا يدور حول الإنسانية وكان تركيزه دائمًا على الخطاب السلمي والديمقراطي، حرية التعبير هي العمود الفقري لصناعة النشر لدينا، هذا هو جوهر معرض فرانكفورت للكتاب وما يمثله المعرض".