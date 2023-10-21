السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ماريو فارغاس يوسا يستعد لطرح روايته الجديدة وسط تكهنات عن رسائلها الخفية

ماريو فارغاس يوسا
ماريو فارغاس يوسا

يهدي ماريو فارغاس يوسا أحدث رواياته إلى باتريشيا؛ ابنة عمه وزوجته السابقة، تدور أحداث رواية "أعطيك صمتي" في بيرو، موطن الكاتب الحائز على جائزة نوبل، وقد كتبه بينما كان لا يزال في علاقة حب مع إيزابيل بريسلر، وسيتم إصدارها في 26 أكتوبر.

رواية جديدة لماريو فارغاس يوسا

تحفل الرواية الجديدة لماريو فارغاس يوسا بحديث عن أنواع مختلفة من الموسيقى، بالإضافة إلى الفولكلور لكنها فضلًا عن ذلك تعبر عن حبه لابنة عمه وزوجته السابقة باتريشيا يوسا منذ 50 عامًا. 

وقال أحد الأشخاص المقربين من عائلة يوسا إن إهداء يوسا روايته إلى زوجته "كان لفتة مدروسة ومناسبة"، لكنه امتنع عن وضع تسميات للعلاقة الحالية بين الزوجين، موضحًا: ليس من حقي أن أقول ما إذا كانت علاقتهما رومانسية أم لا، ولكن الشيء المهم هو أن العائلة، التي تباعدت لمدة سبع سنوات، عادت معًا.

رواية أعطيك صمتي

عندما كشفت دار نشر الفاجوارا عن عنوان الرواية الجديدة، تكهن بعض كتاب الأعمدة بأن فارغاس يوسا كان يرسل رسالة مخفية إلى إيزابيل بريسلر، التي كان على علاقة معها استمرت سبع سنوات، وقالت بريسلر في مقابلة إن العلاقة انتهت في أواخر عام 2022. 

وفي حين أن العديد من أعمال يوسا تضم عناصر من السيرة الذاتية، فإن هذا الكتاب لا يدور حول علاقته السابقة فبدلاً من ذلك، يركز على أحد اهتماماته الأخرى: الموسيقى الأصلية في بيرو، قال أحد أصدقاء يوسا المقربين: من المفارقات أن ماريو كتب معظم الكتاب خلال وجوده مع إيزابيل، فقد أمضى الكاتب السنوات الثلاث الأخيرة من علاقته مع بريسلر في كتابة هذه الرواية، التي يقول أصدقاؤه إنها قد تكون آخر أعماله الروائية. 

مقالة عن جان بول سارتر

وتابع: إنه يعمل حاليًا على كتابة مقالة مطولة عن جان بول سارتر، والتي من المرجح أن يستغرق إكمالها عامًا أو عامين آخرين. نظرًا لأنه يبلغ من العمر 88 عامًا تقريبًا، فمن غير المرجح أن يكتب المزيد من الروايات لأن الروايات تستغرق عادةً عامين أو ثلاثة أعوام. بحلول الوقت الذي يكمل فيه مقال سارتر، سيكون عمره 90 عامًا تقريبًا. هل يمكنه كتابة رواية أخرى؟ من يعرف؟ معه، أنت لا تعرف أبدا.

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