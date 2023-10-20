رئيس مجلس العلماء الإندونيسى: الفتوى تواجه تحديات كبيرة فى الفضاء الإلكترونى

قال رئيس مجلس العلماء الإندونيسي الدكتور محمد أسرار النعم صالح، إن الفتوى تواجه تحديات كبيرة في الفضاء الإلكتروني خاصة بالألفية الثالثة.

وأكد رئيس مجلس العلماء الإندونيسي على هامش فعاليات المؤتمر العالمي الثامن للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - ضرورة إعداد المتعاملين بالفتوى فتاوى ذات صلة بالتقدم العلمي والفضاء الإلكتروني.



وأشار إلى ضرورة استخدام الوثائق الرقمية حتى يتمكن علماء الفتاوى من مواكبة التقدم العلمي ومواجهة التحديات الصادرة عنها من إصدار الشائعات، ونشر مظاهر الكراهية والخلافات الاجتماعية، فضلا عن تعريف الآداب عند التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأوضح صالح أن للفضاء الإلكتروني العديد من المنافع؛ لذلك يجب الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الرقمية ليزداد النفع للبشر في كافة المجالات مثل تسهيل المعاملات المالية والنقود الإلكترونية، مؤكدا ضرورة أن تتماشى تلك التطورات العصرية مع الأحكام والشريعة.



كان قد أعلن الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- عن اختتامِ فعالياتِ مؤتمرِ "الفتوى وتحدِّيات الألفية الثالثة" الذي نظَّمتْهُ الأمانةُ العامَّةُ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ؛ تأديةً للواجبِ المنوطِ بها تجاهَ التحدياتِ غيرِ المسبوقةِ التي تواجهُها الأمَّةُ الإسلاميةُ والإنسانيةُ جميعُها، وبيان دَور الفتوى في مواجهتِها.

واستعرض المفتي في بيانه الختامي للمؤتمر ما تم إنجازه من خلال المناقشات وورش العمل التي شارك فيها نُخبةٌ مِن كبارِ المُفتينَ والوزراءِ، ومِن علماءِ الشريعةِ ورجالِ الفكرِ والإعلامِ، والباحثينَ وعلماءِ الاقتصادِ والاجتماعِ والسياسةِ، والمتخصصينَ في قضايا البيئةِ والتكنولوجيا والذكاءِ الاصطناعي، وغيرِها مِنَ القضايا التي تَمَسُّ الإنسانَ في كلِّ مكانٍ.

وأعلن مفتي الجمهورية، في ختام كلمته، عن إطلاق عدد من المبادرات المهمة والمخرجات المتميزة التي أَثْرَتِ المؤتمر وجلساته وحلقاته النقاشية، فضلًا عن مجموعةٍ مِنَ التَّوْصِيَاتِ والْقَرَاراتِ المهمَّةِ الَّتي خَلَصَ إليها من اقتراحاتِ السادةِ المشاركينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ.