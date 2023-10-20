"المجتمعات العمرانية" تبحث سبل تطوير ورفع أداء منظومة النقل الجماعى بالمدن الجديدة

وجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمشرف على وحدة تنظيم النقل الجماعي، ببذل المزيد من الجهد لرفع مستوى خدمة النقل الجماعي المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم لزيادة عدد المترددين على الخدمة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد والتوسعات العمرانية التي تشهدها المدن الجديدة.

وفي هذا السياق، عقد مسئولو وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الشركة المشغلة لمنظومة النقل الداخلي بالمدن الجديدة، بمقر الوحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور كل من المهندسة/ إيمان نبيل كامل وكيل أول الوزارة، والمهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة ومسئولي الشركة ومجموعات العمل بالوحدة، بشأن حزمة من القرارات والتوصيات اتخذتها وحدة تنظيم النقل الجماعي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سبيل تطوير منظومة النقل الجماعي بالمدن الجديدة، لتلبية متطلبات المواطنين ورفع مستوى الخدمة المقدمة لهم.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أنه تم خلال الاجتماع تقييم آداء العمل بالمنظومة للعام الحالي 2023، وبحث سبل التطوير لرفع الأداء عن طريق حزمة من المهام أهمها: رفع كفاءة المواقف وتطوير الطرق والمركبات، وكذا زيادة المسارات والخطوط لتشمل أنحاء المدينة كافة، وربطها بالمناطق الحيوية لتحقيق التكامل بين جميع أنواع النقل المختلفة، وتوزيع تلك الخطوط بشكل عادل يحقق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وأفاد المهندس أحمد شوقي، رئيس الوحدة، بأنه تم الاتفاق مع الشركة المشغلة على تدعيم المنظومة وتوفير 35 أتوبيسا لخدمة المدن الجديدة وتغطية جميع الأنحاء خاصة المشاريع القومية مثل (دار مصر – سكن مصر – جنة – الإسكان الاجتماعي) بما يتناسب مع الكثافات السكانية بتلك المشروعات مع تطوير ورفع كفاءة جميع نقاط الـ BUS STOP لتتماشى مع الشكل الحضاري المستدام.

تعديل بعض الخطوط طبقًا لاحتياجات السكان

وأوضح أنه تم تعديل بعض الخطوط طبقًا لاحتياجات السكان لتصبح مسارات الخطوط بمدن 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة:

الخط OC1: الحي السادس – جامعة 6 أكتوبر – جامعة مصر – جهينة – وصلة دهشور أ – جنة أكتوبر والعودة، والخط OC3: السوق القديم – ح 11 – المرور بمحور جمال عبدالناصر بالكامل – ميدان جهينة - محور 26 يوليو – هايبر وان والعودة، والخط OC6: الحصري – طريق 66/40 جنوب الأحياء – المستقبل – التمويل العقاري – 103 - بيت العائلة – 66/40 والعودة، والخط OC8: الحي السادس – ليلة القدر – السوق القديم – صينية الواحات- الإسكان الاجتماعي – 800 فدان أ – 800 فدان ب – 800 فدان ج والعودة، والخط OC20: الحصري – محور 48/100 محور جمال عبدالناصر – مرورًا بالطريق الفاصل بين الحيين الثامن والتاسع – البشاير – التعاونيات – 246 – صبحي حسين – محور البوليفارد والعودة، والخط OC9: الحصري – مدخل عثمان – 41 عمارة – الخزان – ش المدرسة – سهمود – ش عثمان – الزهور 5 والعودة، والخط OC10: السوق القديم – أبوالوفا – جنوب الأحياء – طريق الواحات – مدخل المخابرات – المنطقة السابعة – 14 عمارة – سهمود – الزهور 5 والعودة، والخط OC1: الحصري – ليلة القدر – الطريق الأوسطي – الواحات – ابناء الجيزة – بيت العائلة – مساكن الأمل والعودة، والخط OC12: السوق القديم – أبوالوفا – طريق الواحات – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – الزهور 5 – الندي – الصفوة 2 – مدخل زويل والعودة، والخط OC13: الحصري – طريق الواحات – مدينة الانتاج الإعلامي – مول مصر – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – الزهور 5 – الندي 1 – الصفوة 2 – المنتزه – دهشور والعودة، والخط OC14: الحصري – طريق الواحات – مدينة الانتاج الاعلامي – مول مصر – سوق الجملة – دار مصر – صينية البترول – س ق 247 – المنطقة 4 – دهشور والعودة، والخط OC15: الحصري – 1185 والعودة، والخط OC16: دهشور – الرماية – 1185 عمارة والعودة، والخط OC18: ليلة القدر – صينية الواحات – مركز الشباب الربوة 6 – قطاع ب – قطاع أ دائري من الخلف – مرورًا بمنفذ أمان – شارع يزيد بن معاوية قطاع د ابني بيتك والعودة، والخط OC19: ليلة القدر – المزلقان – مرورًا بشارع دجلة – مرورًا بالربوة 9، 10 – طريق الواحات صينية الواحات والعودة، والخط OC: الحصري – ليلة القدر – الطريق الأوسطي – 800 فدان – غرب المطار والعودة.

وفي مدينة الشيخ زايد:- الخط Z1: هايبر وان – ش النزهة "النادى الأهلى" – العيسوى – الشهر العقارى – المجمع الإسلامى – مطلع 11 – حضانة الزهور – المدرسة اليابانية – ش البستان – مطلع 16 – مسجد الريان – مول مزار – بدر الدين والعودة، والخط Z2: هايبر وان – كلية الهندسة – المسجد الأبيض – نادى الشيخ زايد – المستشفى التخصصى – ش سمير الموان - السنترال 1 – أوبرا سيتى – دار مصر – المستقبل – الشهر العقارى – المجمع الاسلامى 1 – مطلع 11 – حضانة الزهور – اليابانية – مول مزار ش مصطفى الخضرى – كرمة، والخط Z3: مشروع 1185 – 266 – 247 – مول الحسن – البترول – دار مصر – هرم سيتى – سكن مصر – سوق الجملة – ملف الفردوس - مول مصر – مدخل جهينة – مدخل 3 – مول أركان – هايبر وان، والخط Z4: المكتب الفنى – ميدان بداية – 266 – 247 – مول الحسن – البترول – دار مصر – هرم سيتى – سكن مصر – سوق الجملة – ملف الفردوس - مول مصر – مدخل جهينة – مدخل 3 – مول أركان – هايبر وان، والخط Z5: ميدان بدر الدين – الحى 16 مدخل الحى 11 شارع المستقبل أمام الشهر العقارى – ش المستثمر – طريق البستان – مدخل زايد 3 – وصلة دهشور – جهينة – كوبرى العبور – مدخل زايد 3 – مول أركان – أمريكانا بلازا – موقف هايبر، والخط Z6: هايبر – المحور المركزى – ميدان جهينة – وصلة دهشور – محور جمال عبد الناصر – جنة – نادى الصيد – المحور – نادي 6 أكتوبر - الحصري، والخط Z7: هايبر – المحور المركزى – ميدان جهينة – مول العرب – وصلة دهشور – طريق الواحات – مول مصر – سوق الجملة – الفردوس – بوابة 4 حدائق الأهرام.

وفي مدينة القاهرة الجديدة:- الخط NC2: اللوتس – القطامية والعودة، والخط NC3: اللوتس – التجمع الثالث والعودة، والخط NC4: التجمع الأول – المنطقة الصناعية والعودة، والخط NC5: اللوتس – الجامعة التكنولوجية والعودة، والخط NC6: المنطقة الصناعية – الغاز والعودة، والخط NC7: سكن مصر وجنة ودار مصر – الأندلس – الجامعة الأمريكية والعودة، والخط NC8: دار مصر القرنفل – الرحاب – موقف تجمع أول والعودة، والخط NC10: القطامية والعباسية والعودة.

وفي مدينة العبور:- خط صينية الخامس – فريد حبيب – الحي الرابع – الخزان – محلية 12 – الحي الأول – الحي الثالث – المستشفى العام، وخط طريق الترفيهية الرئيسي – صينية القدس – دار مصر بوابة 1، 2، 3 – الحى التاسع – الرجوع الي الترفيهية – الطريق الرئيسي – صينية الشباب – الحي الأول.

وفي مدينة الشروق:- الخط NS1: المشتل – بوابة الإسماعيلية 2 والعودة، والخط NS2: كارفور الشروق – بوابة السويس 3 والعودة، والخط NS3: المشتل – الإسكان العائلى والعودة، والخط NS4: المشتل – بوابة مدينتى والعودة، والخط NS5: الشروق – العباسية والعودة، والخط NS7: الشروق – سراي القبة والعودة، والخط NS9: الشروق – التجمع الأول والعودة.

وفي مدينة العاشر من رمضان:- الخط NA12: الاردنية – طريق أبو بكر – كوبري 56 – شمال A1- النساجون – المصرية للزجاج المسطح – سيراميكا كليوباترا – المنطقة الصناعية A6، والخط NA13: الأردنية – طريق أبو بكر – طريق الضرائب – الموقف الجديد – صينية مصر الخير – شارع اللوادر– الشارع الفاصل بين الحيين 12،16- الحي 16- حي الأندلس، والخط NA14: الأردنية – طريق أبو بكر – طريق الضرائب – صينية مصر الخير – صينية مصر الحجاز– يسار الحي 11 – الحي 15، والخط NA15: الأردنية – نادي نقابة المهندسين – صينية الرواد – الحي الثالث – المنطقة الصناعية C2- الحي الرابع، والخط NA16: الاردنية – طريق أبوبكر – صينية الرواد – كوبري 56 – مصر للطيران – مصر للحجاز – الفاصل A5- A2-A4، والخط NA17: الأردنية – شبكة المياه – صيدناوى – صينية إيبكو - نادي الصفوة – نادي العاشرة – الحي الثاني ، والخط NA18: الاردنية - طريق أبو بكر – طريق الضرائب – الموقف الجديد – صينية أبو حماد – مسجد القائد – الحي 28 - الحي 29 – الحي 30، وجارٍ اعتماد إجراءات تشغيل بعض الخطوط الخارجية المطلوبة.