الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

علاج وفحص 2600 رأس ماشية مجاناً لصغار المربين بالغربية

قوافل بيطرية
قوافل بيطرية

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القوافل البيطرية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها  الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت إشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د. إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

قوافل بيطرية

تم تنفيذ قافلة بيطرية في الغربية  من يوم  14 /10/ 2023 حتي 19 /10/ 2023 وقد جابت العيادة المتنقلة قري ونواحي الغربية  لعلاج مواشي واغنام وماعز وابل ودواب صغار  المربيين  وقد صرح د مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن القافلة كانت بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى  وصندوق التأمين على الماشية  و معاهد الثروة الحيوانية بالمركز وأضاف أنه تم اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار  بعدد 253 حالة وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 166  وعلاج الطفيليات الدخلية  لعدد 821 حالة  وتم عمل 95  عمليه جراحية وتم تحصين 732 بالتحصينات غير سيادية وتم تجريع 162 من الاغنام وتم علاج الطفيليات الخارجية ورش 375 بعدد اجمالي 2604 حاله لدي 783 مستفيد من صغار مربي الماشية والاغنام والابل بالمحافظة.

 وكان قام  الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بتسليم شهادات التدريب ل 16 مبعوثا من 9 دول افريقية في البرنامج التدريبي تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في افريقيا يأتي ذلك في إطار  برامج  التعاون الدولي بين جمهورية  مصر  العربية  ودول العالم  الصديقة، حيث قام المركز المصري الدولي  للزراعة  بالتعاون مع منظمة الجايكا اليابانية والوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بتنفيذ البرنامج التدريبى، والذى شارك فيه عدد 16 متدرب يمثلون  9 دول افريقية وهى (الكونغو الديمقراطية – بوروندى –بوركينا فاسو – غانا – غينيا - مالاوى - زامبيا – كوديفوار – بينين).

علاج وفحص أكثر القطامية رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة

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