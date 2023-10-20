الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أحد المتطوعين أمام معبر رفح: لن نُغادر قبل إدخال المساعدات

معبر رفح
معبر رفح

قال عبدالعزيز محمد، أحد المتطوعين أمام معبر رفح: إننا باقون لحين إدخال المساعدات، فلا رحيل ولا قضيه لنا ولا شيء نفعله سوى إدخال المساعدات إلى  قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المساعدات هي بمثابة إنقاذ للقضية الفلسطينية، قضيتنا جميعًا، فمصر دائما هي السند لفلسطين.

وتابع: لن نغادر معبر رفح، مهما كلفنا الأمر، حتى نتمكن من إدخال المساعدات، لافتًا إلى أن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع  ينتظرون أن ننتصر من أجلهم لإدخال المساعدات، ولن نخذلهم، مستطردًا: مصر دائما ما تقف بجانب القضية الفلسطينية منذ قديم الأزل، والرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال جميع كلماته منذ بداية الأزمة، أننا مساندون بكل الطرق للقضية الفلسطينية، ولن نسمح بالإبادة لأهل غزة من قبل الاحتلال، ودخول المساعدات بمثابة إحياء للقضية الفلسطينية من جديد.

استعدادات معبر رفح لدخول المساعدات

كانت فضائية "إكسترا نيوز" قد عرضت استعدادات معبر رفح لدخول المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة، في مشهد كما وصفه المراسل أنه لم تشهده الحكومة المصرية من قبل.

وتنتظر شاحنات محملة بآلاف الأطنان من مساعدات الإغاثة الموجهة إلى غزة أمام معبر رفح الحدودي أو في مدينة العريش بشمال سيناء في مصر السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر.

فيما كشفت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مصادر، عن أنه سيتم فتح معبر رفح اليوم الجمعة، وذلك لتوصيل المساعدات لـ أهالي غزة، وذلك بعد القصف من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

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