الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبرز المعلومات عن كنيسة "برفيريوس" التى دمرها الاحتلال الإسرائيلى

كنيسة برفيريوس
كنيسة برفيريوس

دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كنيسة "برفيريوس" في غزة، والتي كان يحتمي بها المئات من النازحين من القصف المستمر لليوم الثالث عشر منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

تعتبر كنيسة القديس برفيريوس بمدينة غزة، هي واحدة من ثلاث أقدم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية، وهي مبنية على الطراز البيزنطي، ويعود تاريخ تشييدها قبل نحو 1600 عام.

كنيسة برفيريوس بغزة.. قضت على الوثنية ونشرت المسيحية...

بناء الكنيسة على شكل سفينة

بنى الكنيسة، القديس بورفيريوس في أوائل القرن الخامس الميلادي، مما مهد الطريق لانتشار المسيحية بأوامر من الإمبراطورية البيزنطية.

وقد اختار مهندسوها شكل السفينة لأن السفن كانت تمثل شريان الحياة من الأخطار في البر وفي البر.

وتعد كنيسة القديس برفيريوس في حي الزيتون، شرقي مدينة غزة، شاهدًا موثوقًا على تعايش حصل بين أتباع المسيحية والإسلام، على مر العصور.

أما النقوش التي تزين جدرانها الداخلية، والتراتيل، تروي قصة القديس برفيريوس الذي حارب المعتقدات غير السماوية في غزة، وعمل على نشر المسيحية، إلى أن توفي فيها، وفيها ما زال قبره قائما حتى اليوم.

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استهداف  كنيسة برفيريوس

تعمد استهداف الكنائس والمساجد 

تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المساجد والكنائس في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

وتسببت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتدمير نحو 18 مسجدًا وكنيسة، كما ألحق دمارًا بعشرات المساجد ودور العبادة الأثرية منها مساجد وكنائس قديمة، حسب مصادر فلسطينية.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية في غزة، منذ قليل، إصابة عشرات النازحين بينهم مسيحيون، كانوا يحتمون بمبنى كنيسة برفيريوس الأثرية في شارع عمر المختار بغزة، جراء غارات إسرائيلية استهدفت أحد المباني.

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