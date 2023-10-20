طارق فهمى لـ"الشاهد": "خطة الشيطان" تعتمد على استقطاع جزء من سيناء

أوضح الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، ما تضمنة "خطة الشيطان" والتي تتمثل في أخذ مساحة من الأرضي المصرية ممتدة على الساحل الموازي حتي مدينة غزة، وتسمى بـ"دولة غزة".

وأضاف “فهمي”، خلال برنامج "الشاهد" والمذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن المساحة التي سيتم أخذها من مصر ستعوض بجزء من صحراء النقب، مشيرًا أن ذلك ضمن كتاب "الشرق الأوسط الجديد" الصادر عام 1991 لرئيس الوزراء الأسرائيلي السابق "بيريز".

تفاصيل البرنامج

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.