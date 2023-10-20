رئيس “شباب النواب”: متعطشون للقاء العدو الصهيوني وسيلاقي أهوال أشد من 6 و7 أكتوبر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن دماء الفلسطينيين الذكية أيقظت في قلوب العرب والمصريين مشاعر كنا نحسبها اختفت من قاموسنا.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية، أنه أكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هذه الدماء زرعت في قلوب أطفالنا كره للعدو الصهيونى والكيان المحتل، ولكن ما شاهدناه يثبت أن اليهود هم اليهود لا عهد لهم ويثبت أن مصر ستظل بقيادتها وشعبها الأمن والأمان للقضية الفلسطينية.

وتابع: نحن أمام حدث جلل وجريمة إنسانية متكاملة الأركان. فقد سمعنا عن جرائم العدو الصهيوني ومقاومة أهلنا العزل في بورسعيد في ٥٦ وانتصارنا على الكيان الصهيوني ومن يناصره، وفي تهجير أهلنا من محافظة بورسعيد ومحافظات القناة، وفي انتصار ٧٣.

وأوضح أننا أمام عالم غربي أعور لا يرى إلا ما يتوافق مع رؤيته المغتصبة الخاطئة، فهو عالم همجي يثبت للمتطوعين بالتطبيع بلا سبب خطأ سياستهم.

ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلاً: "ماذا بينك وبين الله حتى تثبت الأحداث أمام الجميع، مؤيد ومعارض، أنك على طريق الحق المبين، وأنك مخلص أمين. كنا نبذل الجهد للرد على المشككين في جدوى إنفاق المليارات لرفع قدرات الجيش المصري، ولكن الآن الكل يعلم أن جميع الدول الغربية توجهت إلى مصر، مصر التي يراها الغرب الجائزة الكبرى في مخطط من النيل إلى الفرات".

وأضاف باسمي وباسم شباب مصر: "أفوض للرئيس اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات لحماية أرض مصر، القضية الفلسطينية، وإن كانت حربًا سنحارب، وسنكون في مقدمة الصفوف، وسيشهد العدو الصهيوني أضعافًا أضعاف ما رأى من أهوال في ٦ أكتوبر من الجيش المصري العظيم، و ٧ أكتوبر من أبطال المقاومة الفلسطينية".

واختتم حديثه: "نحن متعطشون للقائكم كي نكتب أسطرًا جديدة في تاريخ النضال المصري، وأما إذا أردتموها سلمًا فسلم يعيد الحقوق إلى الفلسطينيين ويحافظ على الأراضي المصرية".