الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

باحث سياسى: نعول الكثير على "قمة القاهرة للسلام" لإنهاء معاناة الفلسطينيين

الرقب
الرقب

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والدولية بجامعة القدس، إن مصر تبذل الكثير من الجهود الإقليمية لوقف حرب الإبادة التي يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي قطاع غزة، إضافًة إلى مساعيها لتوصيل المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

وأضاف الرقب في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن مصر دعت لعقد مؤتمر إقليمي دولي للسلام السبت المقبل، تحت شعار "قمة القاهرة للسلام"، مُشيرًا إلى أن وقف الحرب على قطاع غزة ومؤقتا إرسال المساعدات الانسانية بشكل كامل لقطاع غزة، على رأس أولويات أجندة القمة.

وأكد الرقب أن مصر تريد تحميل العالم لمسئولياته تجاه القضية الفلسطينية بشكل كامل، حيث إن ما حدث في قطاع غزة يحدث في القدس والضفة الغربية، ولا بد من حل عادل للقضية الفلسطينية.

واختتم مؤكدًا أن الفلسطينيين يقدرون الجهود المصرية المتواصلة لإنهاء جرائم الاحتلال المستمرة على أهالي القطاع، متمنيًا أن ينتهي المؤتمر إلى حل عادل للقضية.

احتجاجات داعمة للقضية الفلسطينية 

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وفي سياق متصل، دعت الأحزاب والمؤسسات السياسية في العديد من الدول إلى احتجاجات على مستوى البلاد في مصر يوم الجمعة دعمًا للفلسطينيين وموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم السماح بتهجير سكان غزة إلى مصر.

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