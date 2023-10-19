رسميًا.. رابطة الأندية تتخذ قرارين بشأن التضامن مع فلسطين

اتخذت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مساء اليوم الخميس، قرارين بشأن التضامن مع فلسطين وذلك بعد أحداث غزة الأخيرة والتي راح ضحيتها العديد من الشهداء.

وأوضحت رابطة الأندية في بيان نشرته عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة “إكس”، أنه تقرر ارتداء اللاعبين والمدربين وطاقم التحكيم شارات سوداء في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

كما تقرر الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين بعد الأحداث الأخيرة.

وتقام مبارتين ضمن الجولة الرابعة غدًا الجمعة، بمواجهة بين المصري وطلائع الجيش في ملعب برج العرب.

أما فريق سيراميكا كليوباترا، فمن المقرر أن يواجه الداخلية على ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر مودرن فيوتشر الترتيب بتسع نقاط يليه سموحة بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن زد وبيراميدز.

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رابطة الأندية تعلن الحداد تضامنًا مع فلسطين

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، حالة الحداد للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة، والهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": تُعلن رابطة الأندية المحترفة المصرية الحداد على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا مع فلسطين.. رحم الله شهداء الشعب الفلسطيني".

وكان اتحاد الكرة قد وجّه الفرق للوقوف دقيقة حداد قبل مباريات المسابقات المحلية في الأيام المقبلة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وشهداء غزة.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، جاء فيه "وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة".

وأضاف "كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري".