الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رحم الله الشهداء.. رابطة الأندية تعلن الحداد تضامنًا مع فلسطين

رابطة الأندية
رابطة الأندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، حالة الحداد للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة، والهجمات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الأندية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": تُعلن رابطة الأندية المحترفة المصرية الحداد على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا مع فلسطين.. رحم الله شهداء الشعب الفلسطيني".

اتحاد الكرة يقرر الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

أعلن اتحاد الكرة المصري، اليوم الأربعاء، توجيه الفرق للوقوف دقيقة حداد قبل مباريات المسابقات المحلية في الأيام المقبلة، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وشهداء غزة.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، جاء فيه "وجه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الثلاثة أيام القادمة بداية من اليوم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة".

وأضاف "كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري".

اقرأ أيضا.. اتحاد الكرة يوجه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

المصري البورسعيدي يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني 

في السياق ذاته، أصدر النادي المصري البورسعيدي بيانا رسميا للإعلان عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ويتابع بمزيد من القلق تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع البيان ان النادي المصري إذ يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه كموقف  ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية.

و اختتم البيان انه يوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني داعيا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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