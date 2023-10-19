الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرعي: الزمالك جاهز للعودة من البحرين بلقب سوبر السلة

سلة الزمالك
سلة الزمالك

تحدث أحمد مرعي المدير الفني لفريق سلة الزمالك "رجال"، عن مواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في البحرين.

وقال “مرعي” في تصريحات له اليوم الخميس:" تعثر الزمالك في الموسمين الماضيين، يزيد من إصرار اللاعبين على حصد اللقب".

وأضاف:" لا خلاف أن الأهلي هو الأقوى في مصر وإفريقيا حاليا، لكننا جاهزون لمواجهته، تم تحضير اللاعبين جيدا للمباراة".

وأتم مدرب سلة الزمالك قائلا:" الاعمار السنية، تعد الافضل للزمالك في المستقبل، طموحنا هو الفوز على الأهلي والعودة إلى مصر باللقب".

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل مسابقتي الدوري وكأس مصر بينما يشارك الزمالك بصفته وصيف كأس مصر.

وتستضيف صالة مدينة خليفة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الجاري مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.

وكشف الاتحاد المصري عن اتساع صالة خليفة لحضور 3500 متفرج للمباريات.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بالبطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

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