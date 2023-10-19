الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس حزب التجمع: “لن نقبل بنكبة فلسطينية جديدة.. يجب إسقاط مخطط التهجير”

النائب سيد عبدالعال
النائب سيد عبدالعال

وجه سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، الشكر لحزب مستقبل وطن  على الدعوة لعقد المؤتمر، اليوم الخميس، لدعم القضية الفلسطينية وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كل ما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي.

وقال "عبدالعال": "ما يحدث الآن ليس فقط هجوم إرهابي من جانب إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية واستباحة التراب الفلسطيني، موضحًا أن هناك مؤامرات وسيناريو بديل يحاك في المنطقة ضد مصر".

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ولفت رئيس حزب التجمع، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يستسلم للضغوط الدولية، وظل فارسًا، وقرر الاستجابة لشعبه بعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وأكد: "لن نقبل بنكبة فلسطينية جديدة، يجب إسقاط مخطط التهجير".

وجدد حزب التجمع، على لسان رئيسه سيد عبدالعال، تضامنه الكامل مع شعب فلسطين وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

النائب سيد عبدالعال التجمع مستقبل وطن القضية الفلسطينية عبد الفتاح السيسي

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