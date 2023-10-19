الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أستاذ قانون دولي: تصريحات السيسي تؤكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

ثمّن د.محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، موقف مصر في الصراع العربي الإسرائيلي، مشيدًا بتصريحات الرئيس السيسي الأخيرة الرافضة لانتهاك القانون الدولي، والاعتداء علي المدنيين والمستشفيات ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم.

وقال مهران، لـ"الدستور" إن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن موقف مصر يتفق تمامًا مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتي تؤكد رفض التهجير.

مصر على الدوام خط الدفاع الأول عن فلسطين والقضية الفلسطينية

أضاف "لقد كانت مصر على الدوام خط الدفاع الأول عن فلسطين والقضية الفلسطينية، وقدمت التضحيات الجسام من أجل دعم نضال إخواننا في فلسطين وستظل مصر السند والعون للشعب الفلسطيني حتى تحقيق حلمه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مشيرًا إلى الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

مصر لن تتنازل أبدًا عن دورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وشدد أستاذ القانون الدولي العام على أن مصر لن تتنازل أبدًا عن دورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستبقى الحاضنة والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالجهود المصرية لفتح معبر رفح وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

txt

تضامنًا مع الأحداث الجارية فى غزة.. عمرو دياب يعلن تأجيل حفله فى دبى

txt

أطباء قطاع غزة المحاصر من وسط القصف: لن نستسلم حتى لو كان الثمن حياتنا (خاص)

كما حذر من مخاطر أي محاولات لفرض اي صراعات جديدة في المنطقة بما يخدم المشروع الصهيوني ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية.

القضية الفلسطينية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي انتهاك القانون الدولي الاعتداء علي المدنيين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

زينة عن أطفال غزة: "جواهم حب شديد للوطن رغم الظلم"

أمين عام "النضال الفلسطينى": ندعو مصر لقيادة قمة عربية موسعة بشأن غزة

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

نوال مصطفى

الانفجار الفلسطينى لن يكون الأخير طالما استمرت جرائم الاحتلال

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى