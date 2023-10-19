أستاذ قانون دولي: تصريحات السيسي تؤكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية

ثمّن د.محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، موقف مصر في الصراع العربي الإسرائيلي، مشيدًا بتصريحات الرئيس السيسي الأخيرة الرافضة لانتهاك القانون الدولي، والاعتداء علي المدنيين والمستشفيات ولأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم.

وقال مهران، لـ"الدستور" إن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد التزام مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة، مؤكدًا أن موقف مصر يتفق تمامًا مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتي تؤكد رفض التهجير.

مصر على الدوام خط الدفاع الأول عن فلسطين والقضية الفلسطينية

أضاف "لقد كانت مصر على الدوام خط الدفاع الأول عن فلسطين والقضية الفلسطينية، وقدمت التضحيات الجسام من أجل دعم نضال إخواننا في فلسطين وستظل مصر السند والعون للشعب الفلسطيني حتى تحقيق حلمه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس"، مشيرًا إلى الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.

مصر لن تتنازل أبدًا عن دورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وشدد أستاذ القانون الدولي العام على أن مصر لن تتنازل أبدًا عن دورها في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وستبقى الحاضنة والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالجهود المصرية لفتح معبر رفح وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية لقطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.

كما حذر من مخاطر أي محاولات لفرض اي صراعات جديدة في المنطقة بما يخدم المشروع الصهيوني ويهدد حقوق الشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة تنفيذًا لقرارات الشرعية الدولية.