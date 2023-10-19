"حماة الوطن": الأزمة الفلسطينية بلغت حدتها باستهداف مستشفى المعمدانى فى غزة

قال اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن، إن الأزمة الفلسطينية بلغت حدتها باستهداف مستشفى "المعمداني" في قطاع غزة وقطع المرافق والخدمات من المياه والغذاء والكهرباء عن القطاع بالكامل.

وأشاد اللواء طارق نصير، اليوم الخميس، خلال مؤتمر حزب مستقبل وطن، بقوة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حيث تحدث الرئيس بكل صراحة والتأكيد على أنه لن يكون هناك سماح بأي محاولة لإنهاء القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى.



وتابع نصير: مصر لن تسمح أبدًا بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء وانتقال المعركة إلى الأراضي المصرية حفاظا على الامن القومي، مؤكدا ضرورة وقوف ومساندة الملايين من المصريين في الميادين لتزكية الرئيس السيسي، ودعمه فيما يتخذه من إجراءات تتعلق بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أنه عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا صحفيا وجماهيريا مهما بشأن أحداث قطاع غزة، بحضور كافة قيادات حزب مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة وعلى رأسهم حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري وحزب الجيل.

وحضر عدد كبير من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية؛ للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي قطاع غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المؤتمر بعزف السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.