الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الدقهلية: الهدف من مبادرة "ابدأ" هو توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة باستقبال وفد منسقي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

Screenshot_20231019-203936

هدف المبادرة

كما أكد محافظ الدقهلية، على أن الهدف من مبادرة "ابدأ" هو توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

وأشار "مختار" أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة مشاركة القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة، موضحا أن الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني مضيفا ان المنطقة صناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز فهي منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، مؤكدا على أن المشاركة المجتمعية هي العنصر الأساسي في نجاح أي دولة أو مؤسسة من خلال تقديم كافة الخدمات للمواطنين وأكد" مختار" اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي خدمة المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وتلبية كافة احتياجاتهم..

IMG-20231019-WA0017

ومن جانبه قال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، إنه تم عقد اجتماع موسع مع المستثمرين ووفد منسقي المبادرة الوطنية "ابدأ" ونقل خلاله "عنان" للحضور تحيات وتمنيات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكان منسقي المبادرة الوطنية قد استعرضوا خلاله ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية.
 

وقال عنان، إنه تم خلال اللقاء استعراض الصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية بجمصة والفرص الاستثمارية الجديدة بها في منطقة الـ108 فدان كما تم استعراض عدد من المقترحات من جانب بعض المستثمرين التي تستهدف التوسع في الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة من خلال بحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة

مواد متعلقة

أهالي المنصورة يؤيدون قرار الرئيس السيسي برفض تهجير الفلسطينيين

محافظ الدقهلية يوافق على صرف الدفعة 179من قروض مشروعات شباب الخريجين

وقفة احتجاجية لطلاب جامعة المنصورة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد جرائم الاحتلال

محافظ الدقهلية: تلافي الملاحظات الفنية للمعدات التي تحتاج إلى صيانة خلال 24 ساعة

رئيس جامعة المنصورة يبحث تطور منظومة الحجز الإلكترونى للعيادات الخارجية للمستشفيات

محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي وجه بتوفير الدعم المادي للشباب لإقامة مشروعاتهم

منصة "أيادي مصر" بالدقهلية تشارك في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور

جامعة المنصورة تصل للتصفيات النهائية بمبادرة "شباب من أجل التنمية"

الأكثر قراءة

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

نوال مصطفى

الانفجار الفلسطينى لن يكون الأخير طالما استمرت جرائم الاحتلال

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى