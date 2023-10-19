الدقهلية: الهدف من مبادرة "ابدأ" هو توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور مصطفى عنان رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة باستقبال وفد منسقي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، لبحث سبل التعاون لدعم وتطوير الصناعة بالمنطقة الصناعية بجمصة.

هدف المبادرة

كما أكد محافظ الدقهلية، على أن الهدف من مبادرة "ابدأ" هو توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.

وأشار "مختار" أن رئيس الجمهورية وجه بضرورة مشاركة القطاع الخاص من مستثمرين ورجال أعمال في عملية البناء والتنمية التي تشهدها الدولة، موضحا أن الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني مضيفا ان المنطقة صناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز فهي منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين، مؤكدا على أن المشاركة المجتمعية هي العنصر الأساسي في نجاح أي دولة أو مؤسسة من خلال تقديم كافة الخدمات للمواطنين وأكد" مختار" اننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي خدمة المواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال وتلبية كافة احتياجاتهم..

ومن جانبه قال رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة، إنه تم عقد اجتماع موسع مع المستثمرين ووفد منسقي المبادرة الوطنية "ابدأ" ونقل خلاله "عنان" للحضور تحيات وتمنيات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وكان منسقي المبادرة الوطنية قد استعرضوا خلاله ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية، موضحين أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية.



وقال عنان، إنه تم خلال اللقاء استعراض الصناعات القائمة بالمنطقة الصناعية بجمصة والفرص الاستثمارية الجديدة بها في منطقة الـ108 فدان كما تم استعراض عدد من المقترحات من جانب بعض المستثمرين التي تستهدف التوسع في الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة من خلال بحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.