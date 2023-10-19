الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

لأجل السلام.. كنيسة قصر الدوبارة تدعو إلى الصلاة والصوم 3 أيام

كنيسة قصر الدوبارة
كنيسة قصر الدوبارة

أطلقت كنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية دعوات للصوم والصلام لمدة 3 أيام، لأجل أن يعم السلام في العالم وتنتهي الحروب.

وقالت الكنيسة، في بيان اليوم الخميس، إنه من المقرر تخصيص 3 أيام في الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجاري، للصلاة لأجل أهل غزة وفلسطين، وأن يعم السلام غزة وفلسطين المحتلة.

وتنظم كنيسة قصر الدوبارة، خلال هذه الفترة، عددا من الصلوات اليومية، خلال فترة الصوم التي تصلي الكنيسة لأجل مصر وفلسطين ولأجل الأحداث في غزة والسلام في العالم بعد أحداث الحروب من القتل والتدمير.

كنيسة قصر الدوبارة الأوضاع في غزة دعوات للصوم الصلاة من أجل السلام

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