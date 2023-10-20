من لوحاته الشهيرة للتبرعات..تاريخ طويل للفنان "بانكسي" في دعم الشعب الفلسطيني

لاحظ الكثيرون من محبي الفنون ورسم الجرافيتي، مؤخرًا ظهور لوحة جدارية جديدة لفنان الشارع بانكسي تحمل عبارة "عالم آخر ممكن"، في لندن، بالقرب من محطة مترو أنفاق إدجوير رود.

وتصور اللوحة الجدارية الجديدة، مجموعة من الحبال يتم سحبها بواسطة ثلاثة أفراد، إلا أن الزوار يتوافدون عليها، وقد انقسم الزائرين إلى رأيين، فالبعض يرى إن هذه الكلمات بمثابة تحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، بينما يرى البعض الآخر أنها إشارة إلى النظام العالمي الحالي، في ظل التصعيد المستمر للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

بانكسي ودعمه للقضية الفلسطينية

وبمناسبة هذه اللوحة، نستعرض في السطور التالية، التاريخ الطويل للفنان بانكسي في دعم الشعب الفلسطيني.

عمل الفنان البريطاني بانكسي، برسم عدد من لوحاته عن فلسطين، منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث تم رصد لوحات من أعماله في المنطقة، بما في ذلك لوحات له على جدار الضفة الغربية، وهو الجدار الذي يبلغ طوله أكثر من 700 كيلومتر والذي يفصل فلسطين عن إسرائيل.

كما يمتلك الفنان أيضًا فندقًا بجوار الجدار العازل الإسرائيلي في بيت لحم، والذي شارك بالرسم فيه فنانين فلسطينيين.

ماذا قال بانكسي عن غزة؟

ربما يكون أحد أقوى تصريحات بانكسي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو مقطع الفيديو الذي نشره عام 2015، والذي تم عرضه على أنه مبادرة سياحية، ويدعو الناس لزيارة غزة، وقال فيه: "اجعل هذا العام هو العام الذي تكتشف فيه وجهة جديدة... مرحبا بكم في غزة".

كما سبق وأظهر لقطات من المباني المدمرة في غزة، مشيرًا إلى أن السكان المحليين يحبون هذه بيوتهم كثيرًا حتى أنهم لا يغادرونها أبدًا.

فندق بانكسي الشهير في بيت لحم

في مارس 2017، أعلن "بانكسي" عبر حسابه على إنستجرام، عن مشروعه الفني الجديد، في فندق Walled Off، الذي يقع بجوار جدار الضفة الغربية، "على بعد 500 متر من نقطة التفتيش إلى القدس وعلى بعد ميل من وسط بيت لحم.

وأشار إلى أنه يضم غرفًا "ذات مناظر خلابة" تشمل جناحًا رئاسيًا، وغرف ضيوف "مخصصة" رسمها فنانون تشكيليون منهم بانكسي، كما يعرض مبنى من الفندق أعمال الفنانين الفلسطينيين، ويضم المتحف عروضًا سمعية ومرئية عن تاريخ المنطقة.

وتم بيع إحدى لوحات الفنان في الفندق، وهي عن البحر الأبيض المتوسط، في مزاد سوثبي لعام 2020 مقابل 2.23 مليون جنيه إسترليني، مع التبرع بالعائدات لمنظمة بيت لحم غير الحكومية في فلسطين.

وفي منشور للفندق بتاريخ 12 أكتوبر 2023، اعتذر الموقع الإلكتروني للفندق لإغلاقه في الوقت الحالي بسبب التطورات الكبرى في المنطقة.

أعمال الفنان البريطاني في فلسطين

واحدة من أقدم رسومات بانكسي على الجدران، كانت جدارية عام 2003 في القدس، المعروفة أيضًا باسم "قاذف الزهور" تم رسم هذا العمل بعد وقت قصير من بناء جدار الضفة الغربية، وهو يظهر شابا يميل إلى الخلف وذراعه ممدودة إلى الخارج، ليرمي شيئا بقوة- وبدلا من قنبلة- نجد في يده باقة من الزهور، تمثل السلام والجمال، ورمز المقاومة السلمية.

وأيضًا العمل الجداري له بعنوان"الحمامة المدرعة" وهي عبارة عن حمامة ترتدي سترة مضادة للرصاص في بيت لحم.

كما يرسم بانكسي نسخًا مختلفة من لوحته الشهيرة "الفتاة ذات البالون" باستخدام بالونات الهيليوم، يعبر فيها عن طفلة فلسطينية.