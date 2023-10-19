الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

#105_مليون_بيفوضك_ياسيسي.. مظاهرة إلكترونية لدعم "السيسي" في القضية الفلسطينية (بيانات)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الشعب المصري أمس تفويضه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع القضية الفلسطينية بالطريقة التي يراها مناسبة، وذلك بعد تلويحه في مؤتمره مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بأنه إذا طلب من الشعب المصري تفويض للتصدي لما يحدث في فلسطين لوجدنا مظاهرات لملايين منه، وهو ما تجده في الفيديو التالي. 

وجاء هذا التفويض بعد أن عبّر المصريون عن ثقتهم الكاملة في قدرة "السيسي" على اتخاذ الموقف الصحيح تجاه فلسطين وشعبها، والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدين أنهم واثقون من أن الرئيس سيواصل دعم القضية الفلسطينية والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بما يتوافق مع المواقف المبدئية والثوابت الوطنية لمصر.

وبناء عليه، عقد مجلس النواب جلسة طارئة لمنح "السيسي" تفويضًا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي والوقوف ضد مخطط إسرائيل بالعمل على نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.

ومنذ ذلك الحين انتشر هاشتاج #105_مليون_مصري_بيفوضك_ياسيسي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قمنا بتحليلها باستخدام عدد من الأدوات.

بداية، باستخدام أداة  "Tweet blinder"، نجد أنه تم تحليل 200 تغريدة، كان منهم تغريدات نصية بنسبة 4.5% وتم إعادة التغريد بنسبة 61% وأما عن نشر الروابط والصور فكان بنسبة 20%، وكانت هناك ردود على تلك التغريدات بنسبة 15.5%، ونجد أن ذروة التغريد كانت في الرابعة عصرًا.

تم تحليل 200 تغريدة
ذروة التغريد كانت في الرابعة عصرًا

وباستخدام أداة "Google Trends"، نجد أن الجيزة من أعلى المحافظات التي كانت بها عمليات بحث عن جملة "تفويض السيسي"، بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة، ثم الأسكندرية 91 عملية بحث في الدقيقة، ثم القاهرة 85 عملية بحث في الدقيقة.

الجيزة من أعلى المحافظات بحثًا عن “تفويض السيسي”

وبحسب أداة "socialsearcher”، نجد أن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" هو أكثر المواقع استخدامًا للهاشتاج بنسبة 50%، وقد تم نشر الهاشتاج على منشورات تحمل مقاطع فيديو بنسبة 50%، وأخرى تحمل لينكات بنسبة 50% أيضًا.

"فيسبوك" هو أكثر المواقع استخدامًا للهاشتاج
تم نشر الهاشتاج على منشورات تحمل مقاطع فيديو وأخرى تحمل لينكات
105مليون مصري بيفوضك ياسيسي دعم القضية الفلسطنية السيسي ​أولاف شولتس مظاهرات

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