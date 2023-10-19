الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وليد دعبس يفوض الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى

مؤتمر جماهيري للأحزاب
مؤتمر جماهيري للأحزاب لدعم فلسطين

قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة: "نحن أصحاب القضية الأصليون مع الفلسطينيين، ونحن من وقفنا بقوة للدفاع عن هذه القضية، ومن يزايد على مصر في تلك القضية سيكون لنا معه وقفة".

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة خلال كلمته بالمؤتمر: نحن نرى مجزرة تحدث في فلسطين حاليا متسائلا أين الدول الغربية والمنظمات والهيئات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان مما يحدث في غزة وفلسطين بشكل عام من قبل الكيان الصهيوني الغاصب؟.

وأكد دعبس أن الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري دائما يرعون السلام، ولكن للصبر حدود فيما يحدث من تجاوزات بحق الشعب الفلسطيني.

txt

مؤتمر جماهيري لدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية بالشرقية (صور)

txt

برلمانية "مصر الحديثة": ندعم قرارات الرئيس السيسي للحفاظ علي الامن القومي

وتابع: "لا أخفي أن الشباب لديه حالة غير طبيعية من الاستياء مما يحدث لأهل فلسطين، محذرا الكيان الصهيوني من غضب الشباب المصري.

وأكد أن مصر قبلة كل القضايا، ووجه دعبس رسالة إلى الرئيس السيسي قائلا: "يا سيادة الرئيس مفيش حد هيقدر يجمع الدول العربية ويساند القضية الفلسطينية غيرك، يا سيادة الرئيس نحن فوضناك من قبل ونفوضك مرة ثانية لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية الأمن القومى العربي".

 

يذكر أنه عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا صحفيا وجماهيريا هاما بشأن أحداث قطاع غزة بحضور كل قيادات حزب مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة، وعلى رأسها حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري وحزب الجيل.

وحضر عدد كبير من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي قطاع غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المؤتمر بعزف السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.

وليد دعبس مصر الحديثة الفلسطينيين القضية فلسطين

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

نوال مصطفى

الانفجار الفلسطينى لن يكون الأخير طالما استمرت جرائم الاحتلال

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى