وليد دعبس يفوض الرئيس السيسى لحماية الأمن القومى المصرى

قال وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة: "نحن أصحاب القضية الأصليون مع الفلسطينيين، ونحن من وقفنا بقوة للدفاع عن هذه القضية، ومن يزايد على مصر في تلك القضية سيكون لنا معه وقفة".

وأضاف رئيس حزب مصر الحديثة خلال كلمته بالمؤتمر: نحن نرى مجزرة تحدث في فلسطين حاليا متسائلا أين الدول الغربية والمنظمات والهيئات الحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان مما يحدث في غزة وفلسطين بشكل عام من قبل الكيان الصهيوني الغاصب؟.

وأكد دعبس أن الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري دائما يرعون السلام، ولكن للصبر حدود فيما يحدث من تجاوزات بحق الشعب الفلسطيني.

وتابع: "لا أخفي أن الشباب لديه حالة غير طبيعية من الاستياء مما يحدث لأهل فلسطين، محذرا الكيان الصهيوني من غضب الشباب المصري.

وأكد أن مصر قبلة كل القضايا، ووجه دعبس رسالة إلى الرئيس السيسي قائلا: "يا سيادة الرئيس مفيش حد هيقدر يجمع الدول العربية ويساند القضية الفلسطينية غيرك، يا سيادة الرئيس نحن فوضناك من قبل ونفوضك مرة ثانية لاتخاذ ما تراه مناسبًا لحماية الأمن القومى العربي".

يذكر أنه عقد حزب مستقبل وطن مؤتمرا صحفيا وجماهيريا هاما بشأن أحداث قطاع غزة بحضور كل قيادات حزب مستقبل وطن، وذلك بمشاركة عدد من الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة، وعلى رأسها حماة الوطن وحزب الوفد والتجمع والعدل، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتحالف الأحزاب المصرية وحزب مصر الحديثة وحزب الحرية وحزب المؤتمر وحزب الشعب الجمهوري وحزب الجيل.

وحضر عدد كبير من المواطنين وأعضاء الأحزاب السياسية للتأكيد على موقف مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير أهالي قطاع غزة، وإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وانطلق المؤتمر بعزف السلام الجمهوري والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء فلسطين.