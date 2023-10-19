الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

روّاد السوشيال يدعمون أنغام فى مشكلتها مع "أفيخاى": بنت مصر العز والكرامة

أنغام
أنغام

تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا، ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة مع الشجار الذي دار بين الفنانة أنغام، والمتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، وذلك بعدما حاوّل الأخير مهاجمتها عبر موقع التغريدات المصغر "إكس".

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وتصدّرت الفنانة أنغام، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، بعدما ردت على منشور "أدرعي"، وسبته قائلًة: "أنت يا اسمك إيه!! بدون رقي ولا أدب؛ لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟ يعني مصر.. الرقي والأدب مع الراقيين فقط، مش مع اللي زيك يا صهيوني. والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟".

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وأعرب عدد كبير من المصريين والعرب، عن سعادتهم الكبيرة بردود الفنانة أنغام على "أدرعي"، ويرصد "الدستور" أبرز ردود الأفعال لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، في سياق السطور التالية.

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وعلق حساب حمل اسم عمر شريف، من مستخدمي موقع التغريدات "إكس" قائلًا: "كفو يا أم عمر كفو والله إنك فخر لمصر، والله كلنا فخورين فيك، طلعتيه مسرح"، وكتبت منار من روّاد السوشيال: "مسحتي بيه بلاعة صرف صحي".

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ووصف حساب حمل اسم عمر شاكر، أنغام بـ"لسان مصر"، قائلًا: "عظيمة يا أنغام.. حطيتي عليه بالطريقة هو وأمثاله"، وكتب أحمد صابر، من محبي ومتابعي الفنانة أنغام قائلًا: "أنا أشهد أنك أنغام بنت مصر العز والكرامة وأنتي تعدلين مليون رجل من أمثاله".

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بداية الخلاف بين أنغام وأفيخاي

وفي وقت سابق، غرّدت الفنانة أنغام، عبر أحد المنشورات قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك"، في إشارة منها إلى "أدرعي"، ما جعل الأخير يهاجمها عبر صفحته الرسمية، ويعلق: "حضرة الفنانة أنغام، والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمّر على هذه الأرض".

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