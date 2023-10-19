الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الجسد العربى بدأ يتعافى.. أستاذ علاقات دولية: مصر بذلت جهودًا كبيرة لحل القضية الفلسطينية

أستاذ العلاقات الدولية
أستاذ العلاقات الدولية خالد العزي

أشاد خالد العزي، أستاذ العلاقات الدولية، باللهجة الواضحة التي انتهجتها مصر وطلب الرئيس السيسي في كلمته برفض تهجير الفلسطينيين وإذا أرادت إسرائيل أن تهجرهم فعليها أن تضعهم في صحراء النقب.

وقال، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إن مصر بذلت جهودًا كبيرة لحل القضية الفلسطينية، كما كان لها دورها الكبير في الأزمة الليبية واعتلى الدور المصري الريادة العربية، مشيرًا إلى أننا أمام جسم عربي بدأ يتعافى ويقف أمام الخطط الإسرائيلية والأمريكية.

وتابع، أن هدفنا إقامة الدولة الفلسطينية، لأن أى خلل بالأمن القومي العربي وتحديدًا المصري فإن المصريين يتحدونه، مشيرًا إلى أن مصر عندما قالت إنها ستفتح معبر رفح ولتتجرأ إسرائيل أن تضرب المساعدات التي تخص الجيش المصري، هم يعلمون قوة الجيش المصري والشعب الذي يتحول لجيش وقت الحروب.

مصر استطاعت الترويج لمنتدى السلام وهذا يحسب لها

وأكد أن مصر استطاعت الترويج لمنتدى السلام وهذا يحسب لها، لأنها نقطة مميزة في منطقة الشرق الأوسط ولا يمكن لأي وزير خارجية من هنا وهناك أن يملئ تعليمات على دولة هى النقطة المركزية  بالشرق الأوسط.

أستاذ العلاقات الدولية مصر الخطط الإسرائيلية الامريكية منتدى السلام

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