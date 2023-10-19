الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأمين العام للأمم المتحدة: مصر تثبت مرارًا وتكرارًا أنها عماد السلام

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن مصر تثبت مرارا وتكرارا، أنها عماد السلام، والمسئولة، والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، وأنه كلما زادت فترة الحرب زاد وتيرة العنف، وزادت الخسائر الإنسانية.

جوتيريش يؤكد ضرورة إنشاء دولة فلسطينية حرة 

ولفت خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع وزير الخارجية المصري، إلى أن وقف إطلاق النار جزء أساسي للأعمال الإنسانية، منوهًا إلى أنه سيتم تفعيل المبادرة الإنسانية، مشددا على ضرورة الوصول لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأردف: "لا يمكن الوصول لحل دون خلق دولة فلسطينية حرة إلى جانب دولة إسرائيل، تتمتع كل دولة بالأمن والأمان إعمالًا للمواثيق والقرارات الأممية والدولية".

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مصر عماد السلام نزع فتيل العنف وزير الخارجية المصري دولة فلسطينية

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