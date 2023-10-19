الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو مجلس الشيوخ: مصر ستظل قوية.. ونحن نصطف خلف الرئيس السيسى دائمًا

النائب عبد العزيز
النائب عبد العزيز النحاس

قال النائب عبدالعزيز النحاس، عضو مجلس الشيوخ، إنه سوف يحدث تراجع في التأييد العالمي للكيان الصهيوني الفترة المقبلة، بسبب بشاعة الجرائم التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

شعارات حقوق الإنسان الوهمية


وأكد النحاس، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أن التأييد المطلق لإسرائيل من قبل الغرب يؤكد سقوط الشعارات الوهمية الغربية الخاصة بحقوق الإنسان، وذلك لأن أحداث فلسطين الأخيرة أكدت أن شعارات حقوق الإنسان الغربية هدفها خدمة المصالح السياسية للدول الغربية الكبرى وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضاف في حديثه، أن مصر تتمتع دائمًا بالمواقف الصلبة والقوية تجاه القضايا العربية الكبيرة، ولهذا رسائل الرئيس السيسي شديدة اللهجة، أمس، للجانب الإسرائيلي أمر معتاد، لأن الرئيس السيسي دائمًا يحمل القضايا الفلسطينية على رأس الأولويات في المؤتمرات الدولية، هذا علاوة على حديث وتأكيد الرئيس عن تماسك القوى الشعبية المصرية.

تسوية القضية الفلسطينية أمر مرفوض


وتابع:"نريد تذكير المصريين وبعض الدول أن مصر ستظل كبيرة رغم أي أزمات تمر بها أو يمر بها العالم بأكمله، وأن الأمن القومي المصري خط أحمر وتسوية القضية الفلسطينية أمر مرفوض وغير قابل للتنفيذ".

عبد العزيز النحاس الحرب الفلسطينية الإسرائيلية الشعارات الوهمية لحقوق الإنسان دي ام سي

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