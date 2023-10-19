ناجي الناجي: "كل ما قبل عن تهجيرنا خطأ.. وسنعيش في فلسطين احياء أو أموات"

بدأت منذ قليل، فعاليات تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بـمعرض زايد للكتاب في نسخته التاسعة، ويتسلم تكريمها الملحق الفلسطيني بسفارة فلسطين في القاهرة ناجي الناجي.

شارك في الحفل كل من الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور والكاتب المستشار اشرف العشماوي والدكتور هيثم الحاج علي ومجلس أمناء مؤسسة زايد للكتاب.

وفي كلمته، قال ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: “بداية أوجه الشكر لنعرض زايد للكتاب لتلك اللفتة في هذا الوقت العصيب والذي نحتاج فيه للاصطفاف ”.

وأضاف “الناجي”: “لن أتحدث عن عدنية ولكن عن رمزية ما حدث وهذا الاتحياز بعد فترات من تراكم وكنا نري أن العالم الغربي أكثر إنسانية وإدراكًا للمفهوم الإنساني الذي تشدق لسنوات بها”.

وتابع: “اليوم وبين أيديكم هذه ليست حربا وانما لحظة فارقة في تاريخ نضال الفلسطينيين، وقبل أن آتي إلى هنا أردت أن اطلعكم علي إحصائية بأعداد الشهداء والتي قدرت بـ 3785 بينهم أكثر من 1000 طفل”.

وأكمل: "السؤال هل 7 أكتوبر هو تاريخ فاصل وكان له إرهاصاته؟.. بلا أدني شك وخلال العامين الماضيين ذبحت شيرين ابو عاقلة ومحمد أبو خضير فتي فلسطيني اسقي بنزينا في فمه واشعل فيه النار والقي علي مبعدة ورقص المستوطنون علي جثمانه.

وتابع: "أنا لست جو بايدن لأخفي الحقيقة وأعود لاعتذر بمجرد تدوينة، وكيف قال مكتب نتنياهوا اننا ذبحنا 40 طفلا وعندما كشف زيف الموضوع نشروا تويتة يتاسقون فيها، وبعدها 400 طفل لقوا مصرعهم في إطار التحريض ضد الفلسطينيين والعرب".

وعلق: "كل ما قبل عن تهجيرنا خطا وسنعيش في فلسطين احياء او اموات".

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، انطلقت في 11أكتوبر الجاري وتستمر حتي يوم 22 من الشهر ذاته، التي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني، أشهر مراسل صحفي على الجبهة، كشخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر" ومقر المعرض شارع الروضة بجوار كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، أمام مستشفى