الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

ناجي الناجي: "كل ما قبل عن تهجيرنا خطأ.. وسنعيش في فلسطين احياء أو أموات"

ناجي الناجي
ناجي الناجي

بدأت منذ قليل، فعاليات تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بـمعرض زايد للكتاب في نسخته التاسعة، ويتسلم تكريمها الملحق الفلسطيني بسفارة فلسطين في القاهرة ناجي الناجي.

شارك في الحفل كل من الكاتب إبراهيم عبد المجيد، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور والكاتب المستشار اشرف العشماوي والدكتور هيثم الحاج علي ومجلس أمناء مؤسسة زايد للكتاب.

وفي كلمته، قال ناجي الناجي المستشار الثقافي لسفارة فلسطين: “بداية أوجه الشكر لنعرض زايد للكتاب لتلك اللفتة في هذا الوقت العصيب والذي نحتاج فيه للاصطفاف ”. 

txt

بدء فعاليات ندوة المترجمات المصريات بمعرض الشيخ زايد للكتاب

وأضاف “الناجي”: “لن أتحدث عن عدنية ولكن عن رمزية ما حدث وهذا الاتحياز بعد فترات من تراكم وكنا نري أن العالم الغربي أكثر إنسانية وإدراكًا للمفهوم الإنساني الذي تشدق لسنوات بها”.

وتابع: “اليوم وبين أيديكم هذه ليست حربا وانما لحظة فارقة في تاريخ نضال الفلسطينيين، وقبل أن آتي إلى هنا أردت أن اطلعكم علي إحصائية بأعداد الشهداء والتي قدرت بـ 3785 بينهم أكثر من 1000 طفل”.

وأكمل: "السؤال هل 7 أكتوبر هو تاريخ فاصل وكان له إرهاصاته؟.. بلا أدني شك وخلال العامين الماضيين ذبحت شيرين ابو عاقلة ومحمد أبو خضير فتي فلسطيني اسقي بنزينا في فمه واشعل فيه النار والقي علي مبعدة ورقص المستوطنون علي جثمانه.

وتابع: "أنا لست جو بايدن لأخفي الحقيقة وأعود لاعتذر بمجرد تدوينة، وكيف قال مكتب نتنياهوا اننا ذبحنا 40 طفلا وعندما كشف زيف الموضوع نشروا تويتة يتاسقون فيها، وبعدها 400 طفل لقوا مصرعهم في إطار التحريض ضد الفلسطينيين والعرب".

وعلق:  "كل ما قبل عن تهجيرنا خطا وسنعيش في فلسطين احياء او اموات".

txt

ريم داوود: أبرز الصعوبات التى يواجهها المترجم غياب اسمه عن صدر غلاف الترجمة

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، انطلقت في  11أكتوبر الجاري وتستمر حتي يوم 22 من الشهر ذاته، التي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني، أشهر مراسل صحفي على الجبهة، كشخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر" ومقر المعرض شارع الروضة بجوار كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، أمام مستشفى

تكريم عدنية شلبي ناجى الناجي ابراهيم عبد المجيد معرض زايد للكتاب حرب ابادة بغطاء اوروبي

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح