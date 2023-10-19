الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انطلاق حفل تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي بمعرض زايد للكتاب

تكريم عدنية شبلي
تكريم عدنية شبلي

انطلقت منذ قليل، فعاليات  تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بمعرض زايد للكتاب في نسخته التاسعة، ويتسلم تكريمها الملحق الفلسطيني بسفارة فلسطين في القاهرة ناجي الناجي.

يُشارك في حفل التكريم كل من الكاتب الكبير ابراهيم عبد المجيد، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب المستشار اشرف العشماوي والدكتور هيثم الحاج علي ومجلس أمناء موسسة زايد للكتاب والعديد من الشخصيات.

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تكريم مصرى للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلى بعد إلغاء مشاركتها فى معرض «فرانكفورت»

وقدمت الاعلامية نهال علام حفل الافتتاح قائلة: “القاهرة هي تلك البلد الجسور وهنا اليوم نرد الحق عن دول الحريات والحقوق، ونؤمن أن بداية الغيث قطرة واجتمعنا أن كل عربي شقيق وان كل الم عربي يلازمنا”.

وألغى معرض فرانكفورت حفل تكريم الفلسطينية عدنية شبلي.

من هي عدنية شبلي؟ 

ولدت في فلسطين عام 1974، وتعيش حاليا في برلين، حصلت علي الدكتوراة من كلية العلوم  الإنسانية والاجتماعية من جامعة شرق لندن. 

أما حازت مرتين جائزة مؤسسة عبدالمحسن القطان للكتاب الشباب عن روايتها «مَساس» و«كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحب»..هي تعمل بروفيسورة زائرة في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت منذ 2013.

أما روايتها “تفصيل ثانوي”، فقد صدرت في طبعتها الأولي، عن دار الآداب للنشر ببيروت في العام 2017، وترشحت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية التي تمنحها مؤسسة مان بوكر في لندن عام 2021.

تدور أحداث رواية “تفصيل ثانوي”، لــالكاتبة الفلسطينية  عدنية شبلى، في العام 1949، حول فتاة بدوية فلسطينية من النقب، تتعرض للاغتصاب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع فتاة في الوقت الراهن تتبع تفاصيل حكاية الفتاة البدوية، لتكشف تفاصيل الجريمة البشعة التي تعرضت لها الفتاة، كما تكشف الرواية دورة المرأة الفلسطينية في القضية الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات وحشية.

 

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، انطلقت في  11أكتوبر الجاري وتستمر حتي يوم 22 من الشهر ذاته، التي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفي جمال الغيطاني، أشهر مراسل صحفي على الجبهة، كشخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر" ومقر المعرض شارع الروضة بجوار كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، أمام مستشفى  وهيبة.

 

 

فعاليات تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بمعرض زايد للكتاب ناجى الناجي الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد والدكتور محمد الباز

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