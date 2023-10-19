تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبى فى معرض زايد للكتاب.. اليوم

الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، محور الأمسية الثقافية والاحتفالية التي يشهدها معرض زايد للكتاب، في دورته التاسعة، والتي تعقد في الخامسة من مساء اليوم الخميس.

تفاصيل تكريم عدنية شلبي

تأتي احتفالية تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، في إطار فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، والتي تعقد بحضور كل من: المستشار الثقافي لسفارة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، والمخرجة الفلسطينية ليالي بدر، والإعلامي الفلسطيني محمود بركة؛ إلى جانب نخبة كبيرة من المثقفين والمفكرين المصريين من بينهم الروائي إبراهيم عبد المجيد.

وتعقد احتفالية تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، في معرض زايد للكتاب في الخامسة مساء اليوم، علي خلفية إلغاء حفل تكريمها علي هامش فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، عن روايتها “تفصيل ثانوي”.

وأكد الناشر محمود عبد النبي، مدير معرض مدينة الشيخ زايد للكتاب، لــ “الدستور”: أن تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، يأتي في إطار مواجهة المحاولات الغربية لتهميش الشعب الفلسطيني، والتشويش على مجازر جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطينيين العزل.

تفصيل ثانوي للكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي

والكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، ولدت في فلسطين عام 1974، وتعيش حاليا في برلين، حصلت علي الدكتوراة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية من جامعة شرق لندن.

حازت مرتين جائزة مؤسسة عبد المحسن القطّان للكتاب الشباب عن روايتها «مَساس» و«كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحب»..هي تعمل بروفيسورة زائرة في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت منذ 2013.

أما روايتها “تفصيل ثانوي”، فقد صدرت في طبعتها الأولي، عن دار الآداب للنشر ببيروت في العام 2017، وترشحت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية التي تمنحها مؤسسة مان بوكر في لندن عام 2021.

تدور أحداث رواية “تفصيل ثانوي”، لــ الكاتبة الفلسطينية عدنية شلبي، في العام 1949، حول فتاة بدوية فلسطينية من النقب، تتعرض للاغتصاب من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، بالتوازي مع فتاة في الوقت الراهن تتبع تفاصيل حكاية الفتاة البدوية، لتكشف تفاصيل الجريمة البشعة التي تعرضت لها الفتاة، كما تكشف الرواية دورة المرأة الفلسطينية في القضية الفلسطينية وما تتعرض له من انتهاكات وحشية.