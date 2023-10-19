شاهد.. صحفيون يحرقون علم الاحتلال الإسرائيلي على سلالم النقابة

حرق عدد من الصحفيات علم الاحتلال الإسرائيلي أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالي؛ للتعبير عن غضبهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية والتنديد بالمذابح وجرائم الصهاينة في قطاع غزة.

حرق علم إسرائيل

وتجمع عشرات الصحفيات مساء الخميس امام نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة قصف مستشفى الأهلى المعمداني.

وتعالت أصوات الصحفيات أمام بوابة نقابة الصحفيين والذين رددوا قائلين "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي ينظم فيه الصحفيين وقفة احتجاجية أمام النقابة تنديدا بالإعتداءات على أهل فلسطين.

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال بمستشفى المعمداني بغزة

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وحملت نقابة الصحفيين دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

تضامن الصحفيين من أهل غزة

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهالي غزة عن أرضهم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني

وقرر الرئيس السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.