الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

شاهد.. صحفيون يحرقون علم الاحتلال الإسرائيلي على سلالم النقابة

وقفة نقابة الصحفيين
وقفة نقابة الصحفيين

حرق عدد من الصحفيات علم الاحتلال الإسرائيلي أمام نقابة الصحفيين بوسط البلد بالقاهرة، لليوم الثاني على التوالي؛ للتعبير عن غضبهم وتضامنهم مع القضية الفلسطينية والتنديد بالمذابح وجرائم الصهاينة في قطاع غزة.

حرق علم إسرائيل

وتجمع عشرات الصحفيات مساء الخميس امام نقابة الصحفيين بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدانة قصف مستشفى الأهلى المعمداني.

وتعالت أصوات الصحفيات أمام بوابة نقابة الصحفيين والذين رددوا قائلين "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين"، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي ينظم فيه الصحفيين وقفة احتجاجية أمام النقابة تنديدا بالإعتداءات على أهل فلسطين.

txt

بدء الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين احتجاجًا على قصف مستشفى المعمدانى بغزة (صور)

txt

حشود كبيرة تشارك فى وقفة نقابة الصحفيين تضامنًا مع الشعب الفلسطينى (فيديو)

"الصحفيين" تدين مجزرة الاحتلال بمستشفى المعمداني بغزة

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيوني الإجرامي باستهداف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل في غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل الذي يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل مطالبة بتحقيق دولي في جرائم الحرب الصهيوني.

وحملت نقابة الصحفيين دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية وإدانتها بشكل واضح.

تضامن الصحفيين من أهل غزة

كما أعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهالي غزة عن أرضهم، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصري يتضامن مع موقف الأشقاء في غزة ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم في سيناء أو في أي مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه ودعوة أعضاء المجلس والجمعية العمومية للتبرع في هذا الحساب.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني 

وقرر الرئيس السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

الرئيس السيسي يعلن حالة الحداد على أرواح شهداء مستشفى المعمداني شهداء مستشفى المعمداني مستشفى المعمداني الرئيس السيسي تضامن الصحفيين من أهل غزة حرق علم فلسطين الصحفيات علم اسرائيل نقابة الصحفيين القضية الفلسطينية قطاع غزة

الأكثر قراءة

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

استقالة جديدة فى "بى بى سى" بسبب الانحياز غير المهنى فى "حرب غزة"

مخطط برافر.. ماذا لو نزح الفلسطينيون إلى صحراء النقب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

منى رجب

الشعب والرئيس معًا لرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم

محمد عبدالعزيز

الشعب والقيادة إيد واحدة

محاسن السنوسي

النزوح داخل الوطن بقاء.. والتهجير خارجه فناء

مدحت بشاى

نحيب الكمنجات فى وادى العبرات

عبد الرحيم طايع

بتول العبد.. تجلِّياتُ المستقبلِ العبقرى للطَّرَبِ

جمال-أسعد

تحديات تحتاج إلى كل المصريين

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى

حرب غزة.. 33 شهيدًا فى أقل من ساعة جراء قصف الاحتلال 3 منازل برفح