الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل سائق بسبب خلاف على أولوية تموين السيارة بالهرم

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس سائق، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق بسبب خلاف على أولوية تموين السيارة في الهرم.

وكشفت التحقيقات، أنه حدث خلاف بين سائقين، بسبب أولوية المرور، على إثرها اشتد الخلاف ونشبت مشاجرة، طعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله.

تلقى قسم شرطة الهرم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، انتقل رئيس مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، مما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

تجديد حبس سائق قتل خلاف الهرم

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