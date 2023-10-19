"الصحة العالمية": ننتظر فتح معبر رفح غدًا لمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن شاحنات المنظمة "محملة وجاهزة للانطلاق" بمجرد فتح معبر رفح، معربًا عن أمله بأن يتم فتح المعبر غدا الجمعة.

منظمة الصحة تشعر بالقلق حول الوضع في غزة

في حديثه في مؤتمر صحفي بعد ظهر الخميس، قال تيدروس إن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ بشأن صحة ورفاهية المدنيين في غزة، الذين يعانون من القصف والحصار، وإزاء الهجمات على مرافق الرعاية الصحية في كل من غزة وإسرائيل.

وأشار أيضا إلى الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء في المستشفى الأهلي العربي شمال قطاع غزة، قائلًا: "إن القنبلة التي أصابت المستشفى الأهلي في مدينة غزة ليلة الثلاثاء، وما تسببت فيه من خسائر في الأرواح، بغض النظر عن الجهة المسئولة عنها، لا يمكن التسامح معها".

وأضاف تيدروس: "وتؤيد منظمة الصحة العالمية دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. إننا ندعو إلى الإفراج الفوري والآمن عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس والجماعات المسلحة الأخرى وأخذتهم إلى غزة، ومن بينهم الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة".

مناشدة إسرائيل لإعادة إمدادات المياه لغزة

تابع: "وما زلنا نناشد إسرائيل وحماس التقيد بالتزاماتهما بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين والرعاية الصحية. ونناشد إسرائيل إعادة إمدادات الكهرباء والمياه".

وأمس الأربعاء، وبعد ساعات من المحادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومجلس وزراء الحرب التابع له، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل وافقت على السماح بفتح معبر رفح بين مصر وغزة أمام إمدادات الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها بشرط أن يتم السماح للقطاع الخاص بالوصول إلى مصر. ولم تقم حماس بتحويل المساعدات الإنسانية لاستخدامها الخاص.